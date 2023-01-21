Ласицкене и Лысенко одержали победу на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске

Лидеры сборной России выиграли состязания по прыжкам в высоту

Сегодня, 21 января, в Челябинске завершился 41-й мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Уверенные победу одержали лидеры национальной сборной по легкой атлетике Мария Ласицкене и Данил Лысенко. В прыжках с шестом не было равных Полине Кнороз, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По уже сложившейся традиции мемориал Лукашевича — Середкина в Челябинске собрал звезд российской легкой атлетики. Титулованные спортсмены регулярно приезжают на Южный Урал открывать новый соревновательный сезон. Не стал исключением и нынешний мемориал, собравший представительный состав.

Главным действующим лицом состязаний, как и ожидалось, стала олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. В секторе для прыжков с шестом ей не было равных. Увы, никто из соперниц не смог составить ей достойную конкуренцию. Могла бы это сделать опытнейшая Анна Чичерова. Однако чемпионка ОИ-2000 в Лондоне в минувшем сезоне приняла окончательное решение уйти из большого спорта.

Свой поход за победой на турнире в Челябинске Мария Ласицкене начала со скромной для себя высоты 1,82 м. Фаворит соревнований с легкостью взял ее и последующие высоты — 1,85, 1,88 и 1,90 м с первой попытки. И таким образом Ласицкене обеспечила себе первое место. Никто из соперниц выше 188 см прыгнуть не смог. Уже в статусе победительницы соревнований Мария попробовала штурмовать рекордную для мемориала высоту — 2,02 м. Увы, здесь ее ждала неудача. Все три попытки закончились падением планки.

«Всегда с радостью приезжаю в Челябинск, у этого турнира непередаваемая атмосфера. Жаль, не получилось побить рекорд мемориала. Но 2,02 м на данный момент для меня пока слишком крутая высота», — отметила Мария Ласицкене после церемонии награждения в общении с журналистами.

Прыжки в высоту, женщины:

1. Мария Ласицкене (Москва / Кабардино-Балкария) — 1,95 м.

2. Кристина Королева (Кемеровская область) — 1,88 м.

3. Наталья Спиридонова (Псковская область) — 1,88 м.

4. Дарья Слепова (Москва) — 1,85 м.

4. Александра Ярышкина (Москва) — 1,85 м.

6. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,85 м.

Любопытной получилась борьба в секторе для прыжков в высоту. Здесь, впрочем, тоже обошлось без сюрпризов. Но здесь парни «зарубились» не на шутку. Главная борьба за победу развернулась между призерами чемпионатов мира Данилом Лысенко и Ильей Иванюком.

Хотя, надо отдать должное, оказал им сопротивление и воспитанник челябинской школы легкой атлетики Никита Анищенков. Спортсмен, выступающий сейчас также за Москву, с первой попытки взял 2,19 м. Причем все свои начальные высоты Анищенков брал «чисто», с запасом. Казалось, он распрыгается и вмешается в борьбу за чемпионство. Увы, не сложилось: высота в 223 см стала для спортсмена непокоренной.

Взяли этот «гроссмейстерский» рубеж Илья Иванюк и Данил Лысенко, причем с первой попытки. Однако атлет из Смоленской области «отвалился» на следующем рубеже, не взяв 2,23 м. Москвич решил пропустить следующую высоту и последовательно взял 2,28 и 2,32 м — фантастический результат для старта сезона! Уже в статусе чемпиона Лысенко попробовал посягнуть на рекорд мемориала Лукашевича (2,36 м), но его попытки завершились неудачей.

Прыжки в высоту, мужчины:

1. Данил Лысенко (Москва) — 2,32 м.

2. Илья Иванюк (Смоленская область) — 2,23 м.

3. Никита Анищенков (Москва / Челябинская область) — 2,19 м.

4. Никита Курбанов (Москва) — 2,15 м.

5. Матвей Тычинкин (Башкортостан) — 2,10 м.

6. Сергей Морозов (Чувашия) — 2,10 м.

Наконец, в секторе для прыжков с шестом прошел смешанный турнир, в котором женщины состязались наравне с мужчинами. Правда, им предоставлялся гандикап в 1 метр. В отсутствие лидера сборной России Тимура Моргунова парни не сумели показать достойные результаты, остановившись на высоте 5,51 м.

А вот девушки порадовали. Рекордсменка мемориала Аксана Гатауллина, возможно, могла ожидать от себя большего. Но и 4,51 м вполне неплохой результат, хотя в карьере спортсменки были и куда более высокие прыжки. Личный ее рекорд, например, 4,70 м. Зато подтвердила свой высокий уровень мастерства чемпионка России — 2022 Полина Кнороз. Она уверенно брала высоты, ограничившись 4,61 м. И вновь зрители стали свидетелями прыжков на рекорд мемориала. Увы, 4,71 м оказались непокоренными.

Прыжки с шестом, мужчины и женщины:

1. Полина Кнороз (Москва) — 4,61 м.

2. Аксана Гатауллина (Москва) — 4,51 м.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,51 м.

4. Татьяна Калинина (Москва) — 4,51 м.

4. Илья Просвирин (Ярославская область) — 5,51 м.

6. Дмитрий Качанов (Москва) — 5,51 м.