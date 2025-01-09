Две челябинские легкоатлетки стали призерами «Рождественских стартов»

Наталья Комбарова одержала победу в беге на 60 метров, а Вероника Змейкина завоевала бронзу на 300‑метровке

Открыли новый соревновательный сезон сильнейшие легкоатлеты страны. Основной состав национальной команды выступил на первом этапе серии турниров «Снежная королева». В «Рождественских стартах», прошедших в Екатеринбурге, призерами стали две челябинские легкоатлетки — Наталья Комбарова одержала победу в беге на 60 метров, а Вероника Змейкина завоевала бронзу на 300‑метровке, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

Состязания в Екатеринбурге по традиции являются первым стартом в году для российских легкоатлетов. «Рождественские старты» ежегодно проводятся с 1990 года.

«Это знаковый турнир в легкой атлетике. За всю его историю здесь неоднократно устанавливали рекорды и высшие достижения России, Европы и мира. „Рождественские старты“ — это отличная возможность проявить себя и продемонстрировать высокие результаты», — отметил на церемонии открытия турнира глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков.

Успешно стартовали в новом сезоне и челябинские легкоатлетки. Так, победителем соревнований в беге на 60 метров стала Наталья Комбарова, которая теперь выступает также за Москву. Ее результат — 7,42 секунды.

Легкая атлетика. «Рождественские старты». Бег 60 м, женщины:

1. Наталья Комбарова (Москва / Челябинская область) — 7,42.

2. Виктория Максимова (Чувашская Республика) — 7,43.

3. Полина Бабочкина (Новосибирская область) — 7,52.

Пробилась в финал соревнований в беге на 300 метров и еще одна челябинская спринтерша — Вероника Змейкина (в девичестве — Глебова). Она показала третий результат, уступив лишь лидерам национальной сборной — Полите Ткалич (Миллер) и Эмилии Тангара.

Легкая атлетика. «Рождественские старты». Бег 300 м, женщины:

1. Полина Ткалич (Краснодарский край / Алтайский край) — 37,00.

2. Эмилия Тангара (Воронежская область / Курская область) — 38,16.

3. Вероника Змейкина (Челябинская область) — 38,78.

Отметим, что на следующей неделе в Челябинске состоится традиционный знаковый турнир — мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Соревнования пройдут 17 января в УСК УралГУФК. Организаторы сообщили, что в этих стартах выступят практически все звезды российской легкой атлетики.

Возрастное ограничение: 0+.