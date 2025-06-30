Легкоатлеты Челябинской области заняли пятое место по итогам первенства России

Южноуральская команда на соревнованиях в Екатеринбурге завоевала 10 медалей

Успешно выступили легкоатлеты Челябинской области на первенстве России среди спортсменов не старше 20 лет в Екатеринбурге. Южноуральская команда завоевала 10 медалей (3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды), заняв итоговое пятое место в общем зачете. Региональный рекорд установили девушки в женской эстафете 4×400 метров, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.

По итогам соревнований в Екатеринбурге на высшую ступень пьедестала почета поднялись челябинцы Данила Лунев (тройной прыжок), Софья Лебедева (бег 1500 м) и четверка девушек в эстафете 4×400 метров. Причем наша команда показала великолепный результат в этом виде программы, установив рекорд Челябинской области. Победителями в беге 4×400 метров стали Валерия Ионова, Яна Серебрякова, Софья Платунова и Анастасия Кретова.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Юниорки, эстафета 4×400 метров:

1. Челябинская область (Валерия Ионова, Яна Серебрякова, Софья Платунова, Анастасия Кретова) — 3.37,65.

2. Московская область (Марина Тихонова, Елена Акимова, Алина Колесова, Александра Морозова) — 3.38,30.

3. Свердловская область (Ксения Дружинина, Маргарита Ханкина, Диана Подгорбунская, Яна Ляшина) — 3.41,10.

Серебряные медали Челябинской области принесли юниоры в эстафете 4×400 метров. Призерами стали Владимир Бровкин, Кирилл Булаев, Евгений Галкин и Константин Еланцев. Также вторые места заняли Яна Серебрякова (бег 400 метров) и Анастасия Садыкова (бег 3000 метров).

Наконец, бронзовыми призерами первенства России стали Петр Мелихов (прыжки с шестом), Анастасия Кретова (400 м), Валерия Ионова (400 м с барьерами) и команда девушек в эстафете 4×100 метров (Анастасия Кузина, Ольга Мухачева, Диана Павлова и Елена Хайнакова).

По итогам соревнований был подведен командный зачет среди субъектов РФ. Челябинская область, набрав 423 балла, заняла итоговое пятое место. При этом наши земляки уступили лишь 3 очка занявшим 4-ю позицию легкоатлетам Свердловской области.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Командный зачет:

1. Москва — 545 очков.

2. Санкт-Петербург — 506 очков.

3. Московская область — 458 очков.

4. Свердловская область — 426 очков.

5. Челябинская область — 423 очка.

Отметим, что ранее прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. На соревнованиях в Саранске челябинские легкоатлеты завоевали две бронзовые медали. Призерами соревнований стали Василий Мизинов и Кристина Любушкина.