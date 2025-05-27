Две бронзы привезли с чемпионата России по спортивной ходьбе челябинские легкоатлеты

Представители южноуральской команды отличились на дистанции 20 км

Два южноуральских спортсмена завоевали бронзовые медали чемпионата России по спортивной ходьбе. На турнире в Удмуртии отличились легкоатлеты Василий Мизинов и Кристина Любушкина, оба — на дистанции 20 километров, сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.

У мужчин на дистанции первыми были представители Мордовии: Сергей Кожевников (1:17:22,6) и Данила Мартынов (1:17:39.7), третьим финишировал Василий Мизинов (1:19:25,7).

У женщин золото завоевала Рейхан Каграманова из Мордовии (1:24:48,3), серебро — у ее подруги по команде Эльвиры Новосельцевой (1:26:23,5), бронза — у челябинки Кристины Любушкиной (1:31:03,5).

Всего за команду Челябинской области в чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе выступали 12 спортсменов.