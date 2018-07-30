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/ Покупки через Samsung Pay теперь доступны владельцам карты «Билайн»

Покупки через Samsung Pay теперь доступны владельцам карты «Билайн»

На совершение покупки потребуется несколько секунд.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Пользователям карты «Билайн»* стала доступна возможность оплаты покупок с помощью сервиса Samsung Pay, который позволяет совершать платежи безопасным и комфортным способом в любом месте по всему миру, где принимают платежные карты.

Samsung Pay, помимо технологии бесконтактных платежей NFC, поддерживает собственную технологию Samsung MST, с помощью которой можно совершать покупки устройством Samsung (включая Samsung Gear S3) не только на терминалах с возможностью бесконтактной оплаты, но и там, где принимают только карты с чипом или магнитной полосой.

На совершение покупки c Samsung Pay потребуется несколько секунд. Для этого достаточно провести снизу вверх по экрану смартфона Samsung Galaxy, авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технических возможностей устройства), приложить устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате обычной картой). Samsung Pay также позволяет оплачивать покупки в интернете в любом браузере и в мобильных приложениях, где доступна кнопка «Оплатить Samsung Pay».

Для того чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту «Билайн» с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную, указать код, полученный в SMS-сообщении от Билайн, и добавить подпись на экране приложения Samsung Pay.

Samsung Pay обеспечивает дополнительную защиту платежных операций по карте:

1) реальный номер карты заменяется на специальный цифровой код — токен (генерируемый случайным образом);

2) обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаза или PIN-коду приложения (в зависимости от технической возможности устройства) для каждой покупки;

3) встроенная система безопасности Samsung KNOX обеспечивает сохранность данных и отсутствие доступа к ним из операционной системы устройства.

Подробнее о сервисе Samsung Pay и совместимых устройствах читайте на сайте: http://www.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/

*Эмитент карты «Билайн» — РНКО «Платежный Центр» (ООО). Лицензия Банка России № 3166-К от 14 апреля 2014 года

О карте «Билайн»

Карта «Билайн» Mastercard World позволяет оплачивать любые покупки по всему миру, накапливать бонусы (до 15% от суммы покупки), а затем эти бонусы на оплату услуг «Билайн», получать дополнительные скидки на товары партнеров. При оплате покупок в валюте обмен происходит по курсу ЦБ на дату обработки операции.

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