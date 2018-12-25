/ Самых сильных легкоатлетов определили в Челябинске

Соревнования проходили в эти выходные в спортивном комплексе УралГУФК.

В спортивном комплексе УралГУФК завершились соревнования по легкой атлетике в зачет Универсиады Челябинской области. В состязаниях участвовали 14 образовательных организаций и более 250 спортсменов. Сами же соревнования прошли 22 и 23 декабря.

В первой группе не было равных студентам Уральского государственного университета физической культуры, второе место у команды Южно-Уральского государственного университета, на третьей ступени пьедестала — студенты Магнитогорского государственного им. Г.И. Носова. — рассказали в Министерстве спорта Челябинской области.

Во второй группе «золото» завоевали студенты учебного центра ВВС «Военно-воздушная академия». Второе место досталось студентам Южно-Уральского аграрного университета института ветеринарной медицины из Троицка, третье — у спортсменов Южно-Уральского аграрного университета.