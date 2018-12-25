Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.41 +0.4 77.89 -0.08
Челябинск
сейчас
 
-28 °C
завтра
 
-27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:09
Бронзовые медали, Чемпионат мира и единоборства. Значимые спортивные события 2018 года
«Первый областной» собрал значимые события в этой сфере.
/ Самых сильных легкоатлетов определили в Челябинске

Самых сильных легкоатлетов определили в Челябинске

Соревнования проходили в эти выходные в спортивном комплексе УралГУФК.
сегодня в 19:45
  |  Спорт

В спортивном комплексе УралГУФК завершились соревнования по легкой атлетике в зачет Универсиады Челябинской области. В состязаниях участвовали 14 образовательных организаций и более 250 спортсменов. Сами же соревнования прошли 22 и 23 декабря.

В первой группе не было равных студентам Уральского государственного университета физической культуры, второе место у команды Южно-Уральского государственного университета, на третьей ступени пьедестала — студенты Магнитогорского государственного им. Г.И. Носова. — рассказали в Министерстве спорта Челябинской области.

Во второй группе «золото» завоевали студенты учебного центра ВВС «Военно-воздушная академия». Второе место досталось студентам Южно-Уральского аграрного университета института ветеринарной медицины из Троицка, третье — у спортсменов Южно-Уральского аграрного университета.

Спорт
Золото всероссийских соревнований привезли южноуральские легкоатлеты
24.10.2018
Золото всероссийских соревнований привезли южноуральские легкоатлеты
Спорт
Магнитогорский легкоатлет завоевал бронзу на Чемпионате Европы
14.08.2018
Магнитогорский легкоатлет завоевал бронзу на Чемпионате Европы
Спорт
Южноуральские легкоатлеты обошли Московскую область в молодежном первенстве
30.07.2018
Южноуральские легкоатлеты обошли Московскую область в молодежном первенстве
Спорт
Челябинские легкоатлеты готовятся «дать бой» соперникам из столицы
23.07.2018
Челябинские легкоатлеты готовятся «дать бой» соперникам из столицы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Повышать уровень рождаемости призывает южноуральцев Минздрав
сегодня в 20:05
Повышать уровень рождаемости призывает южноуральцев Минздрав
Спорт
Самых сильных легкоатлетов определили в Челябинске
сегодня в 19:45
Самых сильных легкоатлетов определили в Челябинске
Общество
Первый этап реконструкции аэродрома заканчивается в челябинском аэропорту
сегодня в 19:25
Первый этап реконструкции аэродрома заканчивается в челябинском аэропорту
Общество
Экс-редакторы 1obl.ru запустили кинопроект, в котором «фиксят» популярные фильмы
сегодня в 19:05
Экс-редакторы 1obl.ru запустили кинопроект, в котором «фиксят» популярные фильмы
Хоккей
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
сегодня в 18:45
Потрясающим талантом назвал Виталия Кравцова известный хоккейный эксперт
Общество
100 домов Кусы получили доступ к голубому топливу
сегодня в 18:19
100 домов Кусы получили доступ к голубому топливу
ШОС и БРИКС
Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы
сегодня в 17:33
Борис Дубровский попросил правительство РФ ускорить принятие закона о квотах на выбросы
ШОС и БРИКС
Более 800 рекламных вывесок вскоре исчезнут с улиц Челябинска
сегодня в 17:06
Более 800 рекламных вывесок вскоре исчезнут с улиц Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6