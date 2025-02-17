Челябинский легкоатлет Василий Мизинов выиграл открытый чемпионат Республики Беларусь

Он завоевал золото в состязаниях по спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров

Золотую медаль в состязаниях по спортивной ходьбе на открытом чемпионате Республики Беларусь завоевал челябинский легкоатлет Василий Мизинов. Он показал лучший результат на дистанции 10 000 метров, опередив двух спортсменов из Беларуси. Это первая победа южноуральца в 2025 году, сообщает результаты соревнований Всероссийская федерация легкой атлетики.

Соревнования прошли в Могилеве на базе местного Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. В них выступили спортсмены из России и Беларуси. В турнире среди ходоков не оказалось равных челябинцу Василию Мизинову. Воспитанник Елены Сайко из СШОР им. Л. Н. Мосеева показал лучший результат на дистанции 10 000 метров.

Легкая атлетика. Открытый чемпионат Республики Беларусь. Спортивная ходьба, 10 000 м, мужчины

1. Василий Мизинов (Челябинская область) — 39.27,00.

2. Никита Коляда (Беларусь) — 40.58,83.

3. Анатолий Гомелев (Беларусь) — 41.20,46.

Отметим, что это первая победа челябинца на соревнованиях в 2025 году. Участник Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира — 2019 является одним из лидеров сборной России по спортивной ходьбе.