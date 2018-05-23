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Лидер «Спартака» стал нападающим «Трактора»

Американец Райан Стоа подписал контракт на грядущий сезон.
сегодня в 15:20
  |  Спорт

В «Тракторе» заполнены все легионерские позиции. Последним легионером, с которым подписали контракт, стал американец Райан Стоа. В прошлом сезоне 31-летний форвард играл за московский «Спартак» и был одним из его лидеров. На его счету 57 матчей и 30 очков.

«Трактор» заполнил последнюю легионерскую позицию, подписав американца Райана Стоа. В сезоне 2017/2018 форвард набрал 30 очков (15+15) в 57 матчах при показателе полезности «+7». Также Стоа в минувшем сезоне выступил в составе сборной США на Олимпиаде в Корее. Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на один сезон. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Райан Стоа начал свою карьеру в АХЛ «Лэйки Эри Монстерз», затем перешел в «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Херши Беарз», «Металлург» Новокузнецк, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Спартак» Москва. Он сыграл 571 матч.

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