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/ Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе

Менеджмент «Трактора» старается сохранить Виталия Кравцова в составе

Перспективный хоккеист участвует в мероприятиях перед драфтом НХЛ.
сегодня в 17:08
  |  Хоккей

Восходящая звезда южноуральского хоккея сейчас находится на подготовительных мероприятиях перед драфтом НХЛ. Виталий Кравцов проходит сборы в Буффало, США. Руководство челябинского «Трактора» не намерено отпускать лучшего новичка Континентальной хоккейной лиги из своего состава. Об этом заявил генеральный менеджер клуба.

На сегодняшний день мы делаем максимум возможного для того, чтобы Виталий Кравцов остался в «Тракторе». Селекция продолжается. Мы планируем подписать еще несколько игроков. — сказал в интервью ТАСС генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.

Отметим, что драфт Национальной хоккейной лиги пройдет 22−23 июня в Далласе. Тогда профессиональные клубы сделают квалификационные предложения хоккеистам, попавшим в отбор. Кравцов, по оценкам экспертов, может попасть в первую десятку.

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