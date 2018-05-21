/ Экс-защитник «Трактора» вернулся в клуб руководителем команды

Хоккеист выступал за «черно-белых» при Цыгурове и Белоусове.

Хоккейный клуб «Трактор» представил нового руководителя команды. Им стал Константин Исаков. Он известен фанатам «черно-белых» как экс-защитник «Трактора». Константин Исаков провел с клубом 5 сезонов с 1987 по 1992 год, играя при Геннадии Цыгурове и Валерии Белоусове. Выступал за сборную СССР и клубы Швеции.

Константин Исаков — мастер спорта по хоккею, играл в юниорской и основной сборной СССР. В «Тракторе» провел 5 сезонов и сыграл 222 матча. У Константина Исакова также есть опыт выступлений в шведской лиге. Свободно владеет английским и шведским языками. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Константин Исаков будет заниматься организаторской деятельностью, отвечать за быт команды, покупку билетов, размещение на выезде в гостиницах, работу с игроками.

Ранее руководителем команды был Сергей Ярков. Он работал на этой должности несколько лет.