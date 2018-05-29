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/ Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири

Хоккейная школа «Трактора» вновь стала лучшей на Урале и в Западной Сибири

Воспитанники завоевали награды турниров разного уровня.
сегодня в 12:56
  |  Хоккей

Хоккейная школа системы «Трактор» признана лучшей в регионе «Урал — Западная Сибирь». Юные хоккеисты превзошли соперников из школ «Металлурга», «Салавата Юлаева» и других. Для «Трактора» такой результат стал очередным подтверждением уровня обучения. В этом году золотыми призерами стали игроки 2002 года рождения, остальные команды завоевали призовые места.

Школа сохранила свои позиции в Урало-Сибирском регионе. Если сравнить с прошлыми годами, у нас стало меньше золотых медалей в региональном первенстве. Считаю, что в условиях очень большой конкуренции, какая у нас сложилась в регионе, сохранение первого места — это хороший результат. Сильные школы в Омске, Магнитогорске, Екатеринбурге, Уфе. — рассказал сайту «Первый областной» директор хоккейной школы «Трактор» Вячеслав Угрюмов.

Pавершившийся сезон стал успешным для всей вертикали клуба «Трактор». Школа стала лучшей в регионе, бронзовые медали КХЛ и МХЛ завоевали «Трактор» и «Белые медведи». Сейчас руководство и тренерский штаб хоккейной школы готовятся к новому сезону.

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