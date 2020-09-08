Легенды «Трактора» украсили стены арены в Челябинске

Райтеры нарисовали две огромные картины в фойе.

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В сентябре был дан старт новому сезону КХЛ. Первая домашняя игра челябинского клуба состоялась на минувшей неделе. Чтобы добавить патриотизма и рвения к победе хоккеистам, а также порадовать болельщиков, которые все-таки смогут попасть на трибуны несмотря на сокращенное количество мест, местные райтеры изобразили в фойе ледовой арены портреты двух легенд клуба «чёрно-белых».

«К новому хоккейному сезону, в фойе Ледовой арены „Трактор“ мы нарисовали граффити с легендами клуба Геннадием Цыгуровым и Валерием Белоусовым», — рассказал руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Художник Владимир Педченко выполнил работу аэрографом. Помимо портретов легенд ХК «Трактор» на стенах изображены примеры их афтографов и крылатые фразы, которые были девизами в их работе.

Для справки: ⠀

Валерий Константинович Белоусов — советский хоккеист, российский хоккейный тренер. Мастер спорта международного класса по хоккею, Заслуженный тренер России.

Геннадий Фёдорович Цыгуров — советский хоккеист, защитник; советский и российский тренер по хоккею с шайбой. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер СССР.