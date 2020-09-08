«Трактор» на своём льду примет ХК «Сочи»

Игра станет последней в первой домашней серии сезона.

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Закрывает первую домашнюю серию нового сезона челябинский «Трактор». На своём льду команда Анвара Гатиятулина примет ХК «Сочи». Для южной команды эта встреча станет второй подряд с командой из Челябинской области.



Свой последний матч сочинцы провели в воскресенье, 6 сентября, в Магнитогорске, против «Металлурга». Команда Ильи Воробьёва разгромила гостей со счётом 6:0. В параллельном матче в Челябинске «Трактор» играл с «Куньлунь Ред Стар» и одержал первую победу в сезоне.

Отметим, что за всю историю КХЛ челябинцы и сочинцы встречались между собой 11 раз. На счету «Трактора» 5 побед, против 6 у ХК «Сочи». Последний поединок коллективов состоялся 12 января этого года в Челябинске. В том матче победу 3:2 по буллитам одержали хоккеисты команды с юга России.

Встреча «Трактора» против ХК «Сочи» состоится сегодня, 8 сентября, в 19:00 по местному времени. Матч в полном объёме покажет телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv. Читатели «Первого областного» смогут следить за игрой в формате текстовой трансляции.