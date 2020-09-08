«Трактор» проиграл «Сочи» в овертайме. Фоторепортаж

Судьбу игры решил Кирилл Петьков.

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«Трактор» проиграл последний матч первой домашней серии сезона. Команда Анвара Гатиятулина в овертайме проиграла «Сочи» со счётом 2:3



Челябинцы открыли счёт в первом периоде встречи. Капитан «Трактора» Сергей Калинин забросил третий гол в третьем подряд матче. Отметим, что именно 40-й номер «чёрно-белых» забрасывает первым на протяжений всех игр челябнцев в текущем сезоне. Второй период встречи прошёл уже под диктовку сочинцев. Сначала Дмитрий Колготин сравнял счёт, а затем Георгий Солянников вывел гостей вперёд.

«Чёрно-белые» сравняли счёт в третьем периоде. Лукаш Седлак, находясь на пятачке, получил пас от Понтуса Оберга и с близкого расстояния забил гол. После забитоой шайбы судьи отправились смотреть момент на предмет правильности взятия ворот, и в конечном итоге засчитали гол. В дополнительное время Виталий Кравцов и Ник Бэйлен имели прекрасные моменты для завершения игры, но в итоге победа досталась сочинцам. Кирилл Петьков вышел 1 на 1 с Романом Виллом и переиграл его. Итоговый счёт — 2:3 в пользу «Сочи».

Следующим матчем «Трактор» начинает гостевую серию, которая будет состоять из 3-х игр. В воскресенье, 13 сентября, подопечные Анвара Гатиятулина в Ярославле выйдут на лёд против местного «Локомтива». Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция события.

«Трактор» (Челябинск) 2:3 ХК «Сочи» (Сочи) (1:0; 0:2; 1:0; 0:1)

Голы:

17:20. Сергей Калинин, «Трактор», 1:0

25:06. Дмитрий Колготин, «Сочи», 1:1

33:11. Георгий Солянников, «Сочи», 1:2

42:29. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:2

63:05. Кирилл Петьков, «Сочи», 2:3

Статистика матча: Броски: 72-41; Броски в створ: 34-15; Голы: 2-3; Вбрасывания: 37-28; Блокированные броски: 14-18; Силовые приемы: 11-13; Время в атаке: 17:38-08:43; Штраф: 6-18