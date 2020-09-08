«Трактор» выйдет на лёд в матче против «Сочи». Текстовая трансляция

Челябинцы проводят последний матч первой домашней серии.

2:3

КОНЕЦ МАТЧА.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Кирилл Петьков, команда «Сочи».

4 мин — Кирилл Петьков выходит 1 на 1 с Виллом и пробивает его. Матч окончен, победа «Сочи».

3 мин — Похожий момент у Бэйлена тут же — вновь Лассинантти в игре.

2 мин — Шикарный проход Кравцова в соло. Виталий пытался забить в ближний угол — вратарь выручил гостей.

2 мин — «Сочи» отвечает двумя бросками со средней дистанции — Вилл в игре.

1 мин — Оберг пас на «пятак» Калинину, Сергей пытался затолкать шайбу в ворота, но Лассинантти на месте.

1 мин — Челябинцы выиграли вбрасывание.

НАЧАЛО ОВЕТАЙМА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последняя минута основного времени прошла без опасных моментов. Нас ждёт овертайм.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — А сейчас уже «Сочи» наводит шум в зоне челябинцев. Не без труда, но «Трактор» смог устранить порывы гостей.

57 мин — ОПАСНО СЕДЛАК С СЕРЕДИНЫ ЗОНЫ — рикошет спасает гостей.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

56 мин — Продолжают «Леопарды» кружить у ворот «Трактора». Лишь со второй попытки хозяевам удаётся вывести шайбу.

55 мин — Большинство гостей. Очередной бросок Рундблада и опасный рикошет, который к счастью для челябинцев летит в борт.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы, на 2 минуты наказан Ник Бэйлен, команда «Трактор».

54 мин — Атака челябинцев и ответ гостей — шайба вылетает за пределы площадки.

52 мин — Карпухин со входа в зону — голкипер сочинцев на месте. Вбрасывание в зоне гостей.

«СОЧИ» БЕРЁТ ТАЙМ-АУТ.

«СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

50 мин — Серия атак от «Трактора» — без результата.

УДАЛЕНИЕ. За удар в область головы и шеи, на 2+10 наказан Юрий Александров, команда «Сочи».

49 мин — Оберг пытался протиснуться между защитниками «Сочи» и убежать 1 на 1 с Лассинантти, заблокирована попытка. Сразу после этого гости удаляются.



48 мин — Мощнейшая и внезапнейшая пушка от Рундблада с середины зоны — Вилл на месте.

47 мин — Очередной момент у Основина — заблокирован бросок. Не получается забить у Вячеслава.

45 мин — Два опасных броска от сочинцев — оба проходят мимо.

Трибуны скандируют «Седлак, Седлак!».



«СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак!

Главные арбитры приняли решение: шайба засчитана!

Так, рано радуемся. Судьи поехали смотреть момент на предмет правильности взятия ворот.

43 мин — Оберг на всех парах вошёл в зону, отдал пас Седлаку на пятачок и Лукаш не промахнулся! «ТРАКТОР» СРАВНИВАЕТ!

42 мин — Пилут после паса от Бывальцева зарядил в направлении ворот Лассинантти, Авцин добивал, но на метсте голкипер гостей.





УДАЛЕНИЕ. За игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты наказан Маркус Нильссон, команда «Сочи».

41 мин — «Трактор» выиграл первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.



Статистика матча после двух периодов: Броски: 43-23; Броски в створ: 23-7; Голы: 1-2; Вбрасывания: 24-21; Блокированные броски: 10-11; Силовые приемы: 7-8; Время в атаке: 10:35-05:32; Штраф: 4-4.



Статистика второго периода: Броски: 25-12; Броски в створ: 11-6; Голы: 0-2; Вбрасывания: 10-11; Блокированные броски: 4-6; Силовые приемы: 4-5; Время в атаке: 06:46-02:06; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

«СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

40 мин — ПИЛУТ ОТ СИНЕЙ ПУШКУ РАСЧЕХЛИЛ! Шайба вроде бы попала в ворота после удара об перекладину, но Лассинантти в последний момент накрыл её!





ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Оберг бросил после паса от Бэйлена — в игре голкипер сочинцев.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника, на 2 минуты наказан Кирилл Петьков, команда «Сочи».

38 мин — Основин прорывался по борту к воротам Лассинантти — оттеснили защитники. Сочинцы понеслись в атаку, но получили удаление.

37 мин — Манухов снова попробовал вывести Кравцова 1 на 1 — перехватили шайбу в средней зоне гости.

35 мин — Артём Михеев попытался обыграть двоих на пятачке — украли шайбу у нападающего «Трактора» защитники «Сочи».



ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Георгий Солянников, команда «Сочи».

34 мин — Георгий Солянников получил пас от борта и во второй раз «прошил» Вилла. Сочинцы выходят вперёд.

33 мин — Опасный момент у ворот «Трактора». Бросок и добивание — Вилл в игре.

32 мин — Кравцов отдавал Калинину — не дошёл пас.

Выяснение отношений на поле! Даниил Мироманов повздорил с Лукашом Седлаком и толкнул последнего. Арена гудит, но судьи не дают игроку гостей удаление.

30 мин — Манухов от синей — выше. «Трактор» на минуту запер гостей в зоне, а атаки шли под скандирование «шайбу, шайбу»!

29 мин — Шикарный момент у легионерского, а затем у второго звена «Трактора» — Лассинантти на месте.





28 мин — Колготин со входа в зону зарядил в сторону ворот Вилла, но по итогу шайба улетела в направлении крыши арены.

27 мин — Калинин отдавал отличный пас на Манухова — у последнего украли шайбу.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Дмитрий Колготин, команда «Сочи».

25 мин — Сочинцы прижали челябинцев к воротам. Наброс на ворота, который подправляет игрок гостей на пятачке — счёт ровный.

24 мин — После вбрасывания держится за лицо Томаш Гика. Игрок покатался по льду пару секунд, а затем пришёл в себя.

22 мин — Бваыльцев и Кравцов имели 2 шикарных момента — в игре Лассинантти.



«СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — Первое вбрасывание выиграли челябинцы. «Трактор» тут же полетел в атаку и Томаш Гика мог увеличить разницу, но не удалось чешскому легионеру попасть по шайбе.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Наша традиционная рубрика «Сергей Калинин и первый гол "Трактора" в матче». Не думаем, что кто-то против посмотреть на очередной гол капитана.



Статистика первого периода: Броски: 18-11; Броски в створ: 12-1; Голы: 1-0; Вбрасывания: 14-10; Блокированные броски: 6-5; Силовые приемы: 3-2; Время в атаке: 03:49-03:26; Штраф: 4-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Пытались челябинцы разыграть шайбу, не позволили сочинцы.

УДАЛЕНИЕ. За блокировку, на 2 минуты наказан Георгий Солянников, команда «Сочи».

19 мин — Вячеслав Основин и его шикарный момент с броском с пятачка — в игре голкипер «Сочи».

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, команда «Трактор».

18 мин — СЕРГЕЙ КАЛИНИН! Капитан «чёрно-белых» вновь расторопнее всех на пятачке гостей. Счёт в матче открыт!





16 мин - 17 мин — Понтус Оберг имел шикарнейшую возможность отрыть счёт, но шайба ушла мимо. Затем «Трактор» много, но безрезультатно атаковал.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — Александр Авцин имел отличную возможность открыть счёт в матче, но не смог переиграть вратаря гостей Юэля Лассинанти.

14 мин — Вновь даёт о себе знать Рундблад и его пушка. Защитник зарядил в направлении ворот «чёрно-белых», но попасть шайбе в ворота не дал кто-то из игроков на пятачке.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты наказан Дмитрий Огурцов, команда «Трактор».



Спокойный ритм игры без ворот нарушил судейский свисток, Рефери увидел нарушение со стороны «Трактора».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

11 мин — Давид Рундблад мощно пульнул от синей — РОМАН ВИЛЛ ЭФФЕКТНО забирает шайбу в ловушку под аплодисменты арены.

11 мин — Большинство «Сочи». Игрок южной команды бросал от борта — сильно выше ворот

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Алексей Бывальцев, команда «Трактор».

9 мин — Ник Бэйлен неточным пасом подарил шайбу Руденкову. Челябинцам повезло, что Игорь, который был один на чистом льду, не открыл счёт.

8 мин — Ере Карьялайнен от борта по воротам Вилла — опасно, смог выручить вратарь.

7 мин — Челябинцы заперли гостей в их зоне почти на минуту, правда до броска дело не дошло.

6 мин — Роман Манухов одним пасом вывел Виталия Кравцова 1 на 1, но у будущей звезды «Рейнджерс» отбрали шайбу прямо в момент броска. Затем Алексей Бывальцев мог добить её в пустой угол, но промахнулся.

5 мин — Олег Погоришный зарядил от синей линии по воротам челябинцев, в борт ушла шайба. Затем игроки «Трактора» отправили шайбу на проброс.

4 мин — Игорь Руденков в одиночку заходит в зону «Трактора» — без броска.

3 мин — Сольный проход Понтуса Оберга в зону атаки — защита «Сочи» на месте.

2 мин — Из ярких моментов первых минут — проход Лукаша Седлака и неприятный момент у ворот Романа Вилла — голов нет.



Стартовое вбрасывание выиграли гости. Матч начался!Команды на льду. Звучит гимн России, после которого начнётся игра.Стартовые составы команд. У челябинцев в воротах вновь сыграет Роман Вилл, который, кажется, окончательно вернулся в строй. Отметим, на скамейке снова не будет Анвара Гатиятулина. Он, как и два матча до, будет руководить игрой команды удалённо.

Привет всем фанатам хоккея! Мы снова на арене «Трактор»!



Сегодня, 8 сентября, «чёрно-белые» сыграют с ХК «Сочи». Соперник «Трактора» позавчера был разгромно бит «Магниткой», а челябинцы наоборот, одержали победу над «Куньлунем». Как сложится игра сегодня? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.