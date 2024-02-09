Сегодня, 9 февраля, в пяти регионах стартовала Всероссийская зимняя спартакиада. Первые комплекты медалей разыграют в Челябинске представители шорт-трека. Поддержать южноуральских спортсменов приехала легендарная конькобежка Лидия Скобликова из Златоуста, сообщает пресс-служба спартакиады.
Лидия Скобликова является одной из самых титулованных и известных спортсменок в истории российского и мирового спорта. Уроженка Златоуста добилась уникального достижения на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, одержав победы в забегах на всех четырех дистанциях. В общей сложности на главных зимних стартах четырехлетия Лидия Павловна завоевала шесть золотых олимпийских медалей.
В Челябинске ее имя носит ледовый дворец «Уральская молния», в котором и проходят соревнования по шорт-треку в рамках Всероссийской зимней спартакиады.
В данный момент близится к развязке борьба за медали в состязаниях по шорт-треку. В финальный забег на дистанции 1500 метров вышли сразу две челябинские спортсменки: Екатерина Алдошкина и Анна Матвеева поборются за медали спартакиады. Старт решающего забега запланирован на 15:30.
Кроме того, в финал состязаний на дистанции 1500 метров среди мужчин пробился челябинец Даниил Николаев. Он поборется за медали спартакиады с пятью соперниками, в том числе с олимпийским чемпионом Семеном Елистратовым из Уфы. Начало решающего забега в 15:41.
Главным же событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор». Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям грандиозное шоу. Присоединяйтесь к прямой трансляции в 19:30 на сайте 1obl.tv.
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