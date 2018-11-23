/ Две спортсменки с Южного Урала стали призерками чемпионата мира по универсальному бою

Юлия Куницина и Юлия Капитонова завоевали бронзовые награды.

В городе Медынь, который расположен в Калужской области, завершился чемпионат мира по универсальному бою среди женщин. На спортивном мероприятии успешно выступили две спортсменки из Челябинской области, Юлия Куницина и Юлия Капитонова, которые завоевали бронзовые медали.

Наши девушки молодцы, показали характер и продемонстрировали бойцовские качества. Обе могли стать и чемпионками мира, но, на мой взгляд, судейство в боях с ними было не совсем объективным. Тем не менее, мы рады завоеванным медалям. Они доказывают то, что универсальный бой на Южном Урале динамично развивается и готовит спортсменов экстра-класса. — говорит президент Федерации универсального боя Челябинской области Рагиб Абдуллаев.

Юлия Капитонова является действующей чемпионкой Европы. Она стала призером в весовой категории до 63 килограмм. Юлия Куницина же завоевала бронзу в весе до 78 килограмм.

Отметим, в нынешних соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из 37 стран.