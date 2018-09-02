/ Судьи единогласным решением присудили победу Магомеду Магомедову в турнире M-1. Видео

На Южном Урале завершились очередные сражения по смешанным единоборствам.

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Накануне на Южном Урале завершился турнир Road to M-1. В главном бое вечера сильнейшим оказался представитель челябинского спортивного клуба Ferrum Fight Club. Магомед Магомедов по ходу трех раундов выглядел увереннее, его соперник — португалец Артур Лемос, допустил ряд тактических ошибок. После трех раундов судьи единогласно присудили победу россиянину по прозвищу «Кобра».

Спасибо, что пришли поболеть за меня и за всех участников боев! Хочу выразить поддержку, в первую очередь, своему сопернику за то, что приехал, принял вызов. Артур Лемос — достойный соперник. Благодарю свой клуб и организаторов за то, что сегодня драться здесь. Собираюсь и дальше радовать всех своими победами. Всем спасибо! — поблагодарил зрителей серебряный призер Чемпионата России по боевому самбо Магомед «Кобра» Магомедов.

Отметим, что для бойца Магомеда Магомедова эта победа стала десятой в профессиональной карьере.