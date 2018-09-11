/ КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»

0:1
ТРЕТИЙ ТРЕТИЙ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ48 мин – Пол Щехура атакует ворота «Металлурга», но промахивается.
48 мин – Челябинцы хорошо поборолись, подопечные Германа Титова выдали отличный игровой отрезок.
47 мин – Опасный момент у ворот голкипера «Металлурга», Кошечкин мастерски останавливает шайбу. «Бонусом» в створе оказывает один из игроков «сталеваров».
45 мин – «Металлург» упускает шайбу, идя в атаку. Челябинцы идут в ответную атаку.
42 мин – Еще один выход Кравцова к воротам «Металлурга», но мимо.
42 мин – Численное равенство восстановлено.
41 мин – Началась решающая двадцатиминутка, «Трактор» еще имеет шансы переломить ход встречи.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Статистика 2-го периода: Броски: 21-22 ; Броски в створ: 11-12 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 05:06-03:59 ; Штраф: 2-2
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин – Звучит финальная сирена. Реализовать численное преимущество за оставшиеся до конца периода секунды челябинцам не удалось.
Удаление. Металлург Мг. 21. Эллисон Мэтт 2 мин. Подножка
39 мин – Конец второго периода «Трактор» проведет в большинстве. На скамейку отправился один из «сталеваров» за подножку Виталию Кравцову.
37 мин – И снова «лисы» оказываются на половине хозяев. Реализовать позиционное преимущество «Металлургу» пока не удается.
34 мин – Еще один бросок в сторону челябинских ворот, в атаку пошел Архип Неколенко. Шайба проходит выше перекладины.
32 мин – Игра стала жестче, хоккеисты стали чаще бороться за каждую шайбу у бортов и на поле.
31 мин – Номер 10 «Металлурга» едва не увеличивает преимущество своей команды. Сергей Мозякин создает хороший момент, но безрезультатно атакует ворота хозяев.
28 мин – Пятерка легионеров «Трактора» упускает шикарную возможность сравнять счет, Бергстрем и Щехура активно поработали на пятачке у Кошечкина, Василий оказался надежен.
27 мин – Команды играют в равенстве, однако это не мешает «сталеварам» проводить много времени в зоне «Трактора».
Изменение счета: Металлург Мг. 21. Эллисон Мэтт
26 мин – Тут же гости используют эту возможность и забивают. Демченко почти остановил шайбу, рикошетом снаряд отправился в створ. До этого голкипер челябинцев провел почти 100 минут «всухую».
26 мин – Первое удаление по ходу встречи, гости получают численное преимущество.
Удаление. Трактор. 38. Щехура Пол 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
25 мин – «Трактор» в очередной раз отбивается, по ходу второй двадцатиминутки гости выглядят увереннее соперника.
24 мин – Опасно у ворот «черно-белых»! Игорь Никитин бьет с пятачка, Демченко его останавливает.
23 мин – Приходит черед Кошечкина вступать в игру, Василий надежен.
22 мин – Еще один бросок по воротам челябинцев, Демченко останавливает шайбу, после чего возвращает ее в игру.
21 мин – Стартовала вторая двадцатиминутка, первое вбрасывание выигрывают хозяева, первый бросок по воротам на свой счет записывают гости. Демченко надежен.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Статистика 1-го периода: Броски: 12-26 ; Броски в створ: 6-13 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 6-8 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 03:20-04:31 ; Штраф: 0-0
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин – Звучит финальная сирена. Команды отправляются на перерыв, не сумев открыть счет. Хотя возможностей, а, главное, запала было достаточно.
19 мин – Челябинцы выигрывают вбрасывание и идут в атаку, ответный выпад от «Металлурга» не заставляет себя долго ждать.
19 мин – Последняя минута первого периода. Поехали!
18 мин – Щехура обходит защиту «Металлурга» и выходит к воротам соперника. Шайба пролетает мимо. У читателей сайта «Первый областной» все еще остается возможность выиграть билеты на следующую игру. Подробности – ниже.
16 мин – Короткая пауза, пятерки отправляются на смену. Вбрасывание на половине хозяев, Демченко снова выручает свою команду.
14 мин – Демченко снова приходится вступать в игру. Затяжная атака «Металлурга» не приносит результатов.
13 мин – Игра продолжается на высокой скорости, обе команды активно атакуют.
10 мин – На середине первого периода Демченко приходится по-настоящему вступать в игру. Опасный момент создает Владислав Калетник.
8 мин – Обе команды стали играть агрессивнее, атаки стали чаще.
7 мин – Челябинцы пытаются пробить ворота гостей, перед атакующим игроком выстраивается шеренга из хоккеистов, шайба отскакивает от чьей-то защиты.
5 мин – Первый опасный момент у ворот хозяев. Василий Демченко, который проводит уже свою третью игру в створе ворот в этом сезоне, надежен.
3 мин – Игорь Полыгалов, ставший героем прошлой встречи, снова с шайбой у ворот соперника. Голкипер своевременно останавливает атаку.
2 мин – Болельщиков «сталеваров» сегодня больше, чем обычно размещается на гостевой трибуне. Их слышно едва ли не лучше представителей сектора А.
1 мин – Звучит стартовая сирена под сводами ледовой арены «Трактор». Первый же опасный момент у ворот гостей.
Перед матчем болельщиков встречает настоящее шоу! Финалисты программы «Минута славы» сыграли на барабанах и задали зажигательный тон встрече. Звездными гостями стали музыканты из команды «Чувство ритма».
Как вы считаете, кто забьет в этом матче? Сайт «Первый областной» принимает ставки на автора первой шайбы в составе «Трактора». Самый точный болельщик получит проходки на следующий домашний матч «черно-белых».
Для участия в конкурсе необходимо оставить комментарий под онлайн-трансляцией с фамилией игрока и точным временем. Тот, кто окажется ближе всего, увидит живьем игру против екатеринбургского «Автомобилиста».
Тренерские штабы обеих команд определились с составами на эту встречу.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» проводит текстовую трансляцию встречи челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Также следить за ходом матча можно в прямом эфире. Противостояние двух южноуральских команд традиционно вызывает повышенный интерес среди болельщиков.
Челябинская команда выходит на лед после недельного перерыва. Ранее «черно-белые» принимали братиславский «Слован». Тогда результативная игра Игоря Полыгалова и Александра Бергстрема принесла «Трактору» два очка. За это время команда из Магнитогорска сыграла три матча. Дважды «лисы» уступили, только в третьем мачте сумели переиграть соперника.