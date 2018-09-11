/ КХЛ. Принципиальное противостояние челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»

Сайт «Первый областной» ведет текстовую трансляцию встречи.

0:1

ТРЕТИЙ ТРЕТИЙ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Пол Щехура атакует ворота «Металлурга», но промахивается.Челябинцы хорошо поборолись, подопечные Германа Титова выдали отличный игровой отрезок.Опасный момент у ворот голкипера «Металлурга», Кошечкин мастерски останавливает шайбу. «Бонусом» в створе оказывает один из игроков «сталеваров».«Металлург» упускает шайбу, идя в атаку. Челябинцы идут в ответную атаку.Еще один выход Кравцова к воротам «Металлурга», но мимо.Численное равенство восстановлено.Началась решающая двадцатиминутка, «Трактор» еще имеет шансы переломить ход встречи.Звучит финальная сирена. Реализовать численное преимущество за оставшиеся до конца периода секунды челябинцам не удалось.Конец второго периода «Трактор» проведет в большинстве. На скамейку отправился один из «сталеваров» за подножку Виталию Кравцову.И снова «лисы» оказываются на половине хозяев. Реализовать позиционное преимущество «Металлургу» пока не удается.Еще один бросок в сторону челябинских ворот, в атаку пошел Архип Неколенко. Шайба проходит выше перекладины.Игра стала жестче, хоккеисты стали чаще бороться за каждую шайбу у бортов и на поле.Номер 10 «Металлурга» едва не увеличивает преимущество своей команды. Сергей Мозякин создает хороший момент, но безрезультатно атакует ворота хозяев.Пятерка легионеров «Трактора» упускает шикарную возможность сравнять счет, Бергстрем и Щехура активно поработали на пятачке у Кошечкина, Василий оказался надежен.Команды играют в равенстве, однако это не мешает «сталеварам» проводить много времени в зоне «Трактора».Тут же гости используют эту возможность и забивают. Демченко почти остановил шайбу, рикошетом снаряд отправился в створ. До этого голкипер челябинцев провел почти 100 минут «всухую».Первое удаление по ходу встречи, гости получают численное преимущество.«Трактор» в очередной раз отбивается, по ходу второй двадцатиминутки гости выглядят увереннее соперника.Опасно у ворот «черно-белых»! Игорь Никитин бьет с пятачка, Демченко его останавливает.Приходит черед Кошечкина вступать в игру, Василий надежен.Еще один бросок по воротам челябинцев, Демченко останавливает шайбу, после чего возвращает ее в игру.Стартовала вторая двадцатиминутка, первое вбрасывание выигрывают хозяева, первый бросок по воротам на свой счет записывают гости. Демченко надежен.Звучит финальная сирена. Команды отправляются на перерыв, не сумев открыть счет. Хотя возможностей, а, главное, запала было достаточно.Челябинцы выигрывают вбрасывание и идут в атаку, ответный выпад от «Металлурга» не заставляет себя долго ждать.Последняя минута первого периода. Поехали!Щехура обходит защиту «Металлурга» и выходит к воротам соперника. Шайба пролетает мимо. У читателей сайта «Первый областной» все еще остается возможность выиграть билеты на следующую игру. Подробности – ниже.Короткая пауза, пятерки отправляются на смену. Вбрасывание на половине хозяев, Демченко снова выручает свою команду.Демченко снова приходится вступать в игру. Затяжная атака «Металлурга» не приносит результатов.

13 мин – Игра продолжается на высокой скорости, обе команды активно атакуют.





10 мин – На середине первого периода Демченко приходится по-настоящему вступать в игру. Опасный момент создает Владислав Калетник.

8 мин – Обе команды стали играть агрессивнее, атаки стали чаще.

7 мин – Челябинцы пытаются пробить ворота гостей, перед атакующим игроком выстраивается шеренга из хоккеистов, шайба отскакивает от чьей-то защиты.

5 мин – Первый опасный момент у ворот хозяев. Василий Демченко, который проводит уже свою третью игру в створе ворот в этом сезоне, надежен.

3 мин – Игорь Полыгалов, ставший героем прошлой встречи, снова с шайбой у ворот соперника. Голкипер своевременно останавливает атаку.

2 мин – Болельщиков «сталеваров» сегодня больше, чем обычно размещается на гостевой трибуне. Их слышно едва ли не лучше представителей сектора А.

1 мин – Звучит стартовая сирена под сводами ледовой арены «Трактор». Первый же опасный момент у ворот гостей.



Перед матчем болельщиков встречает настоящее шоу! Финалисты программы «Минута славы» сыграли на барабанах и задали зажигательный тон встрече. Звездными гостями стали музыканты из команды «Чувство ритма».





Как вы считаете, кто забьет в этом матче? Сайт «Первый областной» принимает ставки на автора первой шайбы в составе «Трактора». Самый точный болельщик получит проходки на следующий домашний матч «черно-белых».

Для участия в конкурсе необходимо оставить комментарий под онлайн-трансляцией с фамилией игрока и точным временем. Тот, кто окажется ближе всего, увидит живьем игру против екатеринбургского «Автомобилиста».

Тренерские штабы обеих команд определились с составами на эту встречу.













Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» проводит текстовую трансляцию встречи челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Также следить за ходом матча можно в прямом эфире. Противостояние двух южноуральских команд традиционно вызывает повышенный интерес среди болельщиков.

Челябинская команда выходит на лед после недельного перерыва. Ранее «черно-белые» принимали братиславский «Слован». Тогда результативная игра Игоря Полыгалова и Александра Бергстрема принесла «Трактору» два очка. За это время команда из Магнитогорска сыграла три матча. Дважды «лисы» уступили, только в третьем мачте сумели переиграть соперника.