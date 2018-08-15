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/ Челябинские гандболисты стали бронзовыми призёрами Спартакиады молодёжи

Челябинские гандболисты стали бронзовыми призёрами Спартакиады молодёжи

Соревнования проходили в Пензе.
сегодня в 17:19
  |  Спорт

С бронзовыми медалями из Пензы вернулись юные гандболисты Челябинской области. Cпортсмены в матче за третье место обыграли сборную Краснодарского края. Всего в рамках IV летней спартакиады молодёжи за звание лучшей молодёжной сборной России боролись 12 команд 1997−2000 годов рождения из разных регионов России. В финале же сыграли сборные Москвы и Московской области, где победа досталась областным спортсменам.

Сборная Челябинской области в упорной борьбе обыграла команду Краснодарского края в матче за 3 место и стала бронзовым призером престижных соревнований. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе гандбольного клуба «Динамо».

Соревнования по гандболу в рамках Спартакиады молодёжи России проходили с 6 по 14 августа во дворце спорта «Буртасы». Ранее, на спартакиаде 2014 года, сборная Челябинской области заняла 5 место, а в 2010 году команда завоевала серебряные медали.

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