Чемпионка мира по легкой атлетике испугалась челябинской погоды

Мария Ласицкене с сарказмом оценила решение всероссийской федерации о переносе чемпионата России.

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Чемпионка мира высказалась по прыжкам в высоту Мария Ласицкене с сарказмом отреагировала на решение всероссийской федерации лёгкой атлетики о переносе чемпионата России из Москвы в Челябинск. Новость спортсменка прокомментировала в «историях» на своей странице в Instagram.



Легкоатлетка показала погодные сводки из Челябинска за последние 10 лет во время проведения турнира. Чемпионат состоится с 8 по 11 сентября этого года. В это время средняя температура на Юном Урале держится в районе плюс 10 — 15 градусов по Цельсию. Именно скриншот со сводкой и выложила спортсменка. Фотографию она сопроводила комментарием.





«Надеюсь, президиум ВФЛА там тоже выступать будет»,— написала Мария Ласицкене.

Отметим, что сейчас Мария Ласицкене пропускает сбор российских легкоатлетов в Новогорске. Она тренируется отдельно от сборной России по индивидуальному плану.