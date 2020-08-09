С дождей и похолодания начнётся новая неделя в Челябинской области

Синоптики дали подробный прогноз погоды на понедельник.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с похолодания и дождей. В области синоптики прогнозируют грозы и ливни. Подробнее о погоде на предстоящую неделю сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В понедельник, 10 августа, в Челябинской области ночью ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. Днём потеплеет до +18, +23 градусов. Облачно с прояснением, дожди, местами сильные, грозы. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник ночью прогнозируют облачную погоду и дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +14, +16 градусов. Днём потеплеет до +20, +22 градусов. Облачно с прояснением, дождь. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

Отметим, что дождливая и прохладная погода ожидается на протяжении всей предстоящей недели.

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