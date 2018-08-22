/ Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области

Соревнования станут финальным этапом Кубка России.

Третий этап Кубка России в рамках внедорожной квадросерии Can-Am X Race пройдёт на территории Челябинской области с 7−9 сентября. Экстремалам предстоит соревноваться в пяти зачётных дисциплинах, а организаторы говорят, что спортсменов ожидает одна из лучших трасс.

Состязание состоится в пяти зачетах: квадроциклисты будут соревноваться в одной категории ATV, а вот участники на мотовездеходах SSV разделены техническими требованиями на Standard, Sport, SuperSport. Акцент в новом сезоне сделан на новичков — категория Adventure. Технические требования тут минимальны: не нужно усиленного каркаса безопасности, как в группе Sport и других специальных доработок. — говорится в заявлении министерства спорта Челябинской области.

Нынешний сезон стартовал в апреле этого года в Волгоградской области. Тогда в гонке приняли участие 107 спортсменов из 18 регионов страны, а также Белоруссии, Казахстана и Украины.

Отметим, что Челябинская область уже принимала этап квадросерии в 2011 году. Соревнования также проходили на территории Свердловской области, Пермского края, Республики Татарстан и в других регионах страны.