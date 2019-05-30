Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.91 +0.37 72.41 +0.24
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинск посетила известная американская гонщица

Челябинск посетила известная американская гонщица

Дженнифер Джо Кобб встретилась с любителями автоспорта во время тура по России.
сегодня в 10:04
  |  Спорт

Жители Челябинска, увлеченные автоспортом, получили уникальный шанс встретиться с известной американской гонщицей Дженнифер Джо Кобб. Она оказалась проездом в южноуральской столице, успев до этого посетить Москву, Воронеж и Нижний Новгород. В начале мая Дженнифер Кобб рассказывала, что станет «гоночным послом» США в России и расскажет о своей карьере, возможно, вдохновив других стать гонщицей.

Планируется, что я расскажу о преодолении препятствий, поговорю о том, как научный подход помогает в моём деле. Предполагается, что я пролью свет на то, как наука, технологии, математика и инженерное дело помогают в моей работе. Но дело в том, что я не совсем представитель STEM. В школе я была не очень-то хороша в этих предметах. А вот в социальной сфере чувствовала себя куда лучше. Впрочем, во всём этом мне и пришлось разобраться, раз я возглавляю гоночную команду. — цитировал портал FunFormula One Дженнифер Джо Кобб.

Гонщица встретилась с автомобилистами и фанатами автоспорта на площадке возле ЮУрГУ 28 мая. Она рассказала о начале своей карьеры, когда была вынуждена подрабатывать официанткой, чтобы купить комплект «резины», уже бывший в употреблении. Сейчас Дженнифер Кобб 45 лет, она работает в Nascar — гоночной серии для пикапов.

Сейчас Дженнифер Джо Кобб отправляется в Лондон на очередные гонки, а потом у нее запланирован Евротур. Кобб не поделилась мнением о Челябинске, но сказала насчет местных движей, то есть автомобильных тусовок, что ей очень нравится, как они организованы. Встречу с Кобб обеспечил как раз один из таких движей, JZclub. Гонщица добавила, что участвовала в таких мероприятиях в молодости, и в Челябинске они проходят круто. — поделился с сайтом «Первый областной» участник встречи Егор Щербинин.

Сама Дженнифер Кобб выложила на своей официальной странице в «Фейсбук» видео со встречи, в котором показала участников события и рассказала о своих эмоциях.

Всем привет, мы сейчас в Челябинске, в России. Я здесь с автоклубом, и все эти ребята собрались сегодня вечером, просто чтобы встретиться со мной. Только два человека из всей группы говорят по-английски. Мы собрались, чтобы поговорить о машинах, раздать автографы и все такое. Это круто, я очень впечатлена, что эти ребята пришли сюда, чтобы просто немного пообщаться. — сказала Дженнифер Кобб.

Отметим, что в Челябинской области, помимо автомобильных движей, существуют несколько организованных соревнований. Например, областные соревнования по автоспринту и открытый чемпионат по дрифту.

Общество
Иван Ургант подарит челябинцу велосипед легендарного гонщика
18.05.2019
Иван Ургант подарит челябинцу велосипед легендарного гонщика
Спорт
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
22.08.2018
Крупнейшая квадрогонка страны Can-Am X Race состоится в Челябинской области
Спорт
Копейчанин привез «серебро» престижной велогонки в Италии
15.07.2018
Копейчанин привез «серебро» престижной велогонки в Италии
Общество
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
  
18.06.2018
Магнитогорские невесты сыграли в футбол и устроили гонки на байках
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области
сегодня в 10:41
Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Челябинской области
Хоккей
Артемий Панарин сыграл в аэрохоккей с Олегом Знарком
сегодня в 10:28
Артемий Панарин сыграл в аэрохоккей с Олегом Знарком
Спорт
Челябинск посетила известная американская гонщица
сегодня в 10:04
Челябинск посетила известная американская гонщица
Культура
Челябинцев приглашают на концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века»
сегодня в 09:28
Челябинцев приглашают на концертную программу «Музыкальное приношение поэтам XIX века»
Общество
«БКС Премьер»: как увеличить доход за счет инвестиций онлайн
сегодня в 09:27
«БКС Премьер»: как увеличить доход за счет инвестиций онлайн
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Челябинской области
сегодня в 09:16
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки задержали в Челябинской области
Политика
Обращение главы региона Алексея Текслера к депутатам ЗСО в прямом эфире
сегодня в 07:00
Обращение главы региона Алексея Текслера к депутатам ЗСО в прямом эфире
Общество
Всю правду о прививках расскажут в прямом эфире
вчера в 20:00
Всю правду о прививках расскажут в прямом эфире
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6