/ Челябинск посетила известная американская гонщица

Дженнифер Джо Кобб встретилась с любителями автоспорта во время тура по России.

Жители Челябинска, увлеченные автоспортом, получили уникальный шанс встретиться с известной американской гонщицей Дженнифер Джо Кобб. Она оказалась проездом в южноуральской столице, успев до этого посетить Москву, Воронеж и Нижний Новгород. В начале мая Дженнифер Кобб рассказывала, что станет «гоночным послом» США в России и расскажет о своей карьере, возможно, вдохновив других стать гонщицей.

Планируется, что я расскажу о преодолении препятствий, поговорю о том, как научный подход помогает в моём деле. Предполагается, что я пролью свет на то, как наука, технологии, математика и инженерное дело помогают в моей работе. Но дело в том, что я не совсем представитель STEM. В школе я была не очень-то хороша в этих предметах. А вот в социальной сфере чувствовала себя куда лучше. Впрочем, во всём этом мне и пришлось разобраться, раз я возглавляю гоночную команду. — цитировал портал FunFormula One Дженнифер Джо Кобб.

Гонщица встретилась с автомобилистами и фанатами автоспорта на площадке возле ЮУрГУ 28 мая. Она рассказала о начале своей карьеры, когда была вынуждена подрабатывать официанткой, чтобы купить комплект «резины», уже бывший в употреблении. Сейчас Дженнифер Кобб 45 лет, она работает в Nascar — гоночной серии для пикапов.

Сейчас Дженнифер Джо Кобб отправляется в Лондон на очередные гонки, а потом у нее запланирован Евротур. Кобб не поделилась мнением о Челябинске, но сказала насчет местных движей, то есть автомобильных тусовок, что ей очень нравится, как они организованы. Встречу с Кобб обеспечил как раз один из таких движей, JZclub. Гонщица добавила, что участвовала в таких мероприятиях в молодости, и в Челябинске они проходят круто. — поделился с сайтом «Первый областной» участник встречи Егор Щербинин.

Сама Дженнифер Кобб выложила на своей официальной странице в «Фейсбук» видео со встречи, в котором показала участников события и рассказала о своих эмоциях.

Всем привет, мы сейчас в Челябинске, в России. Я здесь с автоклубом, и все эти ребята собрались сегодня вечером, просто чтобы встретиться со мной. Только два человека из всей группы говорят по-английски. Мы собрались, чтобы поговорить о машинах, раздать автографы и все такое. Это круто, я очень впечатлена, что эти ребята пришли сюда, чтобы просто немного пообщаться. — сказала Дженнифер Кобб.

Отметим, что в Челябинской области, помимо автомобильных движей, существуют несколько организованных соревнований. Например, областные соревнования по автоспринту и открытый чемпионат по дрифту.