/ Кузнецов уступил Овечкину звание первой звезды в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

НХЛ выбрала лучших игроков дня.

Национальная хоккейная лига назвала имена трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Среди них оказались два россиянина. Гол и результативная передача сделали Александра Овечкина первой звездой дня, а две результативных передачи Евгения Кузнецова позволили ему стать вторым. Российские легионеры «Вашингтон Кэпиталз» помогли своему клубу выйти вперед в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой-Бэй».

Думаю, что речь идет о самоотдаче. Мы старались играть до конца, а наша реализация оказалась впечатляющей. Мы принимаем правильные решения и разыгрываем правильные комбинации. — передает официальный сайт НХЛ слова нападающего Евгения Кузнецова.

Замкнул тройку лучших еще один нападающий «Вашингтона» — Джей Бигл.