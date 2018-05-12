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/ Кузнецов уступил Овечкину звание первой звезды в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Кузнецов уступил Овечкину звание первой звезды в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

НХЛ выбрала лучших игроков дня.
сегодня в 13:09
  |  Спорт

Национальная хоккейная лига назвала имена трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Среди них оказались два россиянина. Гол и результативная передача сделали Александра Овечкина первой звездой дня, а две результативных передачи Евгения Кузнецова позволили ему стать вторым. Российские легионеры «Вашингтон Кэпиталз» помогли своему клубу выйти вперед в первом матче серии плей-офф НХЛ с «Тампой-Бэй».

Думаю, что речь идет о самоотдаче. Мы старались играть до конца, а наша реализация оказалась впечатляющей. Мы принимаем правильные решения и разыгрываем правильные комбинации. — передает официальный сайт НХЛ слова нападающего Евгения Кузнецова.

Замкнул тройку лучших еще один нападающий «Вашингтона» — Джей Бигл.

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