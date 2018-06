/ «Женя, давай!» Челябинские и американские болельщики ждут от Кузнецова и Овечкина Кубка Стенли

Финал Кубка Стенли захватил внимание тысяч хоккейных болельщиков. «Вашингтон» впервые с 1998 года имеет возможность стать обладателем заветного трофея. Сейчас «столичные» выглядят сильнее соперника и имеют реальные шансы на победу. Главными героями плей-офф стали два российских легионера — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

The vibe in this city is nothing short of incredible. #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/6KxUgiOlJV