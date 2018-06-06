/ «Женя, давай!» Челябинские и американские болельщики ждут от Кузнецова и Овечкина Кубка Стенли

«Трактор» поддерживает своего воспитанника.

Финал Кубка Стенли захватил внимание тысяч хоккейных болельщиков. «Вашингтон» впервые с 1998 года имеет возможность стать обладателем заветного трофея. Сейчас «столичные» выглядят сильнее соперника и имеют реальные шансы на победу. Главными героями плей-офф стали два российских легионера — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

За играми финальной серии следят и за океаном. За своего воспитанника болеют в челябинском «Тракторе». Родной для Евгения Кузнецова клуб нарядил своего маскота — Белого Медведя — в свитер «Вашингтона».

Женя, давай! Весь Челябинск болеет за тебя — до Кубка Стэнли рукой подать! Осталось сделать последний и самый тяжелый шаг. — поддерживают нападающего в челябинском «Тракторе».

Напомним, исход серии решится на этой неделе. Следующий матч против «Вегас Голден Найтс» пройдет 8 июня. Сейчас «Вашингтон» ведет в серии 3:1. Для Евгения Кузнецова серия плей-офф стала рекордной, российский хоккеист, несмотря на травму, набрал 31 очко.