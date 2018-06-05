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/ Четыре передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в третий раз

Четыре передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас» в третий раз

«Кузя» стал второй звездой матча.
сегодня в 08:44
  |  Хоккей

Четвертый матч финальной серии Кубка Стенли завершился в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Итоговый счет встречи 6:2. Для столичного клуба это стало третьей победой в серии.

Южноуральский хоккеист Евгений Кузнецов сделал четыре результативных передачи на 8, 10, 36 и 59 минутах встречи. Форвард увеличил свой показатель результативности, теперь у него 31 (12+19) очко в 19 играх. По итогам встречи «Кузя» получил звание второй звезды матча.

В активе другого россиянина, капитана команды Александра Овечкина, один голевой пас.

Следующий матч станет решающим. «Вашингтон» ведет в серии 3:1. Игра против «Вегас Голден Найтс» пройдет 8 июня.

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