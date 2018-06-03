/ «Кузя» вышел на лед после травмы и стал первой звездой дня в НХЛ

Хоккеист отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в финале Кубка Стенли.

Сегодня состоялся третий матч финальной серии Кубка Стенли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Сильнее оказались хозяева, «Вашингтон» отличился тремя заброшенными шайбами. Соперник — «Вегас», смог ответить лишь раз.

На лед после травмы руки вышел южноуральский хоккеист Евгений Кузнецов. Решение в появлении форварда тренерский штаб принимал непосредственно перед матчем. Российский легионер получил возможность продемонстрировать «птичку» после заброшенной шайбы, также Кузнецов стал ассистентом партнеру по команде Александру Овечкину.

Я играл через боль и это подарило дополнительные эмоции. Майкл Джородан играл лучше всего тогда, когда получал травму. В одном из таких матчей он набрал 53 очка, включаются дополнительные ресурсы в такие моменты. — приводит издание «Советский спорт» слова Евгения Кузнецова.

Национальная хоккейная лига признала «Кузю» первой звездой матча. Форвард улучшил свой показатель результативности. В нынешнем розыгрыше плей-офф он набрал 27 очков (12+15) и укрепился на позиции лучшего бомбардира.

Отметим, что сейчас счет в серии до четырех побед 2:1 в пользу «Вашингтона».

