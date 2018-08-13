/ Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» уверен, что «Трактор» сможет порадовать болельщиков.

Сегодня, 13 августа, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Евгений Кузнецов встретился с молодыми спортсменами из Челябинска. Хоккеист побывал на встрече во Дворце культуры «Строитель». Подростки смогли задать свои вопросы и вдохновиться примером опытного игрока. Дети уже относятся к 26-летнему хоккеисту как к легенде.

Когда я еще ходил в садик, меня специально забирали на матчи «Трактора». Тогда Кузнецов играл, болели за него. Он для меня не просто игрок, а легенда. Сейчас мне нравится его празднование заброшенной шайбы, которое называется «птичка». Мне было интересно, как он это придумал. — поделился один из участников встречи Марк Сафонов.

Сам Кузнецов признается, что важно уделять внимание детям и подросткам, делающим первые шаги в спорте.

Надеюсь, никто не бросит детскую школу, развитие дворового хоккея. Важна не финансовая поддержка, а внимание. Когда команда здорово играет, тогда и болельщики довольны, становится меньше скептиков. Так всегда. Хорошо, что наша команда нас радует, очередные медали тому доказательство. Случайностей не бывает. «Трактор» всегда отличался тем, что играет в своеобразный хоккей. Наш болельщик это понимает, здесь никого не обманешь. — рассказал сайту «Первый областной» хоккеист Евгений Кузнецов.

Напомним, 15 августа нападающий «Вашингтон Кэпиталз» представит главный трофей — Кубок Стэнли, под сводами ледовой арены «Трактор». Увидеть его и сделать снимок смогут все желающие. Также в этот день в рамках Кубка губернатора пройдет благотворительный матч между «Трактором» и «Металлургом». Все собранные от продажи билетов деньги пойдут на поддержку детской хоккейной школы.