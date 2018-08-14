/ Евгений Кузнецов записал видеоприглашение на фотосессию с Кубком Стэнли

Трофей выставят в Челябинске 15 августа.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов приглашает всех желающих увидеть Кубок Стэнли. Сфотографироваться с трофем, а так же получить автограф хоккеиста, можно будет 15 августа в детской спортивной школе «Трактор» на улице Савина. Трофей выставят и на время матча «Трактор» — «Металлург» на главной ледовой арене клуба.

Приглашаю всех в среду, 15 августа, с 11:00 до 13:30 в детскую спортивную школу «Трактор» на улице Савина. Буду выставлять Кубок Стэнли, есть возможность сфотографироваться со мной и кубком. А также вечером, с 18 до 20 в ледовой арене «Трактор» перед матчем «Трактор» — «Металлург» на Кубке Губернатора Челябинской области, где также будет возможность сфотографироваться со мной и Кубком Стэнли. — рассказал Кузнецов.

Напомним, Евгений Кузнецов выиграл Кубок Стэнли в этом году в составе «Вашингтона». Команда из столицы США в серии до 4-х побед обыграла «Вегас». Каждый игрок победившей команды получает заветный кубок в личное пользование ровно на сутки.