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/ Смотрите на 1obl. tv трансляцию матча открытия сезона между «Трактором» и ЦСКА

Смотрите на 1obl. tv трансляцию матча открытия сезона между «Трактором» и ЦСКА

Соперники сыграют при полных трибунах в челябинской арене.
сегодня в 13:34
  |  Хоккей

Сегодня, 2 сентября, челябинский «Трактор» впервые выйдет на лед в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Болельщики раскупили билеты на игру за сутки после старта продаж. Соперником «черно-белых» в матче открытия стал столичный клуб. ЦСКА начинает свое выступление на выезде.

Хроника противостояния насчитывает всего 30 встреч. Команды сыграли равное количество матчей дома и на выезде, при этом чаще сильнее оказывались столичные армейцы. ЦСКА записал на свой счет 18 результативных матчей против 12 у «Трактора».

Обе команды задали высокую планку в прошлом сезоне. В финале плей-офф хоккеисты ЦСКА не сумели ничего противопоставить будущим обладателям Кубка Гагарина. Челябинский «Трактор» вылетел из борьбы чуть раньше, в финале Восточной конференции. В этом году задачи у челябинцев не менее амбициозные. По наставлению президента хоккейного клуба команда должна бороться за медали.

Болельщики могут следить за ходом встречи «Трактора» против московского ЦСКА в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Трансляция будет доступна здесь. Также доступна текстовая.

Отметим, что в этот день свой первый матч в сезоне 2018/2019 сыграет и магнитогорский «Металлург». В гости к «лисам» приехал братиславский «Слован».

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