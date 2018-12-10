/ Соревнования по парашютному спорту «Кубок восьми» в восьмой раз прошли в Челябинске

Соревнования получили свое имя в честь восьми погибших в результате падения самолета на аэродроме «Калачево» под Челябинском.

В эти выходные, 8 и 9 декабря, в Челябинске прошли всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Восьми». Мероприятие является традиционным и проходит уже в восьмой раз.

Соревнования получили свое имя в честь восьми погибших в результате падения самолета на аэродроме «Калачево» под Челябинском. Первый «Кубок восьми» прошел в 2011 году. С тех пор федерация парашютного спорта совместно с местным отделением ДОСААФ проводят эти соревнования.

В этом году принять участие в «Кубке восьми» приехали 52 спортсмена из Челябинской, Свердловской, Пермской, Тюменской, Кемеровской, Нижегородской, Рязанской областей, республики Башкортостан.

Как сообщает «Вечерний Челябинск», участникам соревнований нужно было не просто прыгнуть с парашютом с высоты 1200 метров, но и приземлиться в цель, диаметр которой составляет всего 2 сантиметра. В итоге, победу в соревнованиях среди мужчин одержал представитель Башкортостана Антон Филлипов. У женщин победу праздновала Светлана Клёнина из Рязанской области, а в командных соревнованиях победили представители Тюменской области.