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Парашютисты разбились о землю в результате неудачного прыжка

Последние минуты жизни спортсменов попали на видео.
сегодня в 17:23
  |  Происшествия

Трагедия произошла в минувшие выходные в Мензелинском районе Татарстана. Семеро спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4000 метров. Один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют второго. От сильного удара оба спортсмена потеряли сознание. Приземлились они на запасном парашюте, однако это не спасло их жизни.

В результате полученных телесных повреждений один скончался в карете «скорой помощи», второй — спустя несколько часов в больнице. Со слов работников аэроклуба оба имели значительный опыт прыжков — не менее 600 у каждого. — комментирует следственный комитет Республики Татарстан.

По факту гибели парашютистов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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