/ Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло

Спортивное соревнование пройдет в июле.

Второй Кубок губернатора по водному поло состоится на Южном Урале. Предыдущее спортивное соревнование прошло в сентябре 2017 года и привлекло к себе большое внимание. Участвовали не только страны СНГ, но и Китай и даже Хорватия. За следующий Кубок губернатора поборются еще больше команд.

Свое участие в Кубке уже подтвердили сборные России, Голландии, Японии, Хорватии, Узбекистана, Казахстана, а также команда «Динамо-Уралочки». Еще от одной команды мы ждем подтверждения в ближайшее время. — рассказал исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Ожидается, что Кубок губернатора по водному поло снова пройдет в Челябинске и Златоусте. Достанется ли в этом году победа «Динамо-Уралочке» — можно будет узнать летом. Соревнования запланированы на 2−7 июля. Международный Кубок губернатора проводится под эгидой саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 2020 году.