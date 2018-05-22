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/ Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло

Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло

Спортивное соревнование пройдет в июле.
сегодня в 10:29
  |  Спорт

Второй Кубок губернатора по водному поло состоится на Южном Урале. Предыдущее спортивное соревнование прошло в сентябре 2017 года и привлекло к себе большое внимание. Участвовали не только страны СНГ, но и Китай и даже Хорватия. За следующий Кубок губернатора поборются еще больше команд.

Свое участие в Кубке уже подтвердили сборные России, Голландии, Японии, Хорватии, Узбекистана, Казахстана, а также команда «Динамо-Уралочки». Еще от одной команды мы ждем подтверждения в ближайшее время. — рассказал исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Ожидается, что Кубок губернатора по водному поло снова пройдет в Челябинске и Златоусте. Достанется ли в этом году победа «Динамо-Уралочке» — можно будет узнать летом. Соревнования запланированы на 2−7 июля. Международный Кубок губернатора проводится под эгидой саммитов ШОС и БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 2020 году.

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