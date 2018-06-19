/ Семь команд поборются за переходящий Кубок губернатора по водному поло

Челябинская область готовится к международному состязанию.

Южный Урал готовится принять международное спортивное соревнование. Второй месяц лета начнется с Кубка губернатора по водному поло. Организаторы раскрыли некоторые подробности турнира. Например, рассказали о распределении участников между принимающими городами.

В Златоусте, находящемся в Европе, играют Голландия, Хорватия и Россия, а «азиатском» Челябинске — Япония, Казахстан и Узбекистан. Еще есть златоустовская «Уралочка» — хозяйка турнира. Все логично. Отбор, также как на Чемпионате мира по футболу, идет в группы, потом играет полуфинал, игры за третье и первое места. — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Групповой этап стартует 3 июля одновременно в Челябинске и Златоусте. Билеты уже доступны для болельщиков на сайте городских касс. Семь команд поборются за специально созданные медали и кубки.

Большой кубок весом 16 килограмм остается в Челябинске. А маленький дубликат достанется команде-победителю. Каждый год на переходящем трофее гравируются названия победителей. В этом году были сделаны новые медали. Их обновили, улучшили цвета. Форма остается прежней. — отметил исполнительный директор Федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Организаторы готовятся представить обновленный образ талисмана соревнований — дельфина. К предстоящим состязаниям ростовая кукла поменяет цветовую гамму и обретет новое имя. Южноуральцы могут предложить свои варианты. Имена можно писать в социальных сетях.