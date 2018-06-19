Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.48 +0.79 73.48 +0.95
Челябинск
сейчас
 
+22 °C
завтра
 
+21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Талисман Кубка губернатора по водному поло примет участие в прямой трансляции на 1obl. tv

Талисман Кубка губернатора по водному поло примет участие в прямой трансляции на 1obl. tv

Символу международных соревнований выберут имя.
сегодня в 11:13
  |  Общество

Южноуральцы смогут сами выбрать имя талисману международного кубка губернатора по водному поло среди женских команд — 2018. Сегодня, 19 июня, в пресс-центре ОТВ состоится прямая трансляция пресс-конференции. Спикеры расскажут, как сейчас идет подготовка к соревнованиям, спортсмены из каких стран будут бороться за звание сильнейших и покажут главный трофей. Каждый желающий сможет принять участие в конкурсе по выбору имени дельфину — талисману соревнований.

В пресс-конференции примут участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и исполнительный директор Федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Отметим, вторые по счету соревнования по водному поло пройдут в Челябинске и Златоусте с 1-го по 8-е июля.

Спорт
Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло
22.05.2018
Япония и Голландия присоединились к странам-участницам Кубка губернатора по водному поло
Спорт
Кубок губернатора по водному поло завершился победой команды из Златоуста
01.10.2017
Кубок губернатора по водному поло завершился победой команды из Златоуста
Спорт
Кубок губернатора по водному поло стартовал с победы златоустовских ватерполисток
27.09.2017
Кубок губернатора по водному поло стартовал с победы златоустовских ватерполисток
Спорт
Смотрите на 1obl.tv трансляцию открытия Кубка губернатора по водному поло из двух городов
26.09.2017
Смотрите на 1obl.tv трансляцию открытия Кубка губернатора по водному поло из двух городов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента
сегодня в 14:31
Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента
Общество
«Горячая линия» по эвакуации автомобилей пройдет в прямом эфире 1obl.tv
сегодня в 14:27
«Горячая линия» по эвакуации автомобилей пройдет в прямом эфире 1obl.tv
Происшествия
Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина
сегодня в 14:19
Неизвестные заживо сожгли 24-летнего копейчанина
Общество
Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок
сегодня в 14:14
Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок
Общество
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
сегодня в 13:54
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
Происшествия
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
сегодня в 13:04
Две маршрутки сгорели в Металлургическом районе Челябинска
Общество
Борис Дубровский поздравил сотрудников «Маяка» с юбилеем предприятия
сегодня в 12:39
Борис Дубровский поздравил сотрудников «Маяка» с юбилеем предприятия
Общество
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
сегодня в 12:36
Южноуральский школьник не смог обойтись без телефона на ЕГЭ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6