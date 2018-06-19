/ Талисман Кубка губернатора по водному поло примет участие в прямой трансляции на 1obl. tv

Символу международных соревнований выберут имя.

Южноуральцы смогут сами выбрать имя талисману международного кубка губернатора по водному поло среди женских команд — 2018. Сегодня, 19 июня, в пресс-центре ОТВ состоится прямая трансляция пресс-конференции. Спикеры расскажут, как сейчас идет подготовка к соревнованиям, спортсмены из каких стран будут бороться за звание сильнейших и покажут главный трофей. Каждый желающий сможет принять участие в конкурсе по выбору имени дельфину — талисману соревнований.

В пресс-конференции примут участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер и исполнительный директор Федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Отметим, вторые по счету соревнования по водному поло пройдут в Челябинске и Златоусте с 1-го по 8-е июля.