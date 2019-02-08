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/ Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу

Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу

Среди них есть и представители Южного Урала.
сегодня в 13:24
  |  Спорт

52 спортсмена и 38 представителей команд уже зарегистрировались для участия в этапе Кубке мира по фристайлу, который пройдет на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Заявленные спортсмены представят Австралию, Канаду, Чехию, Францию, Великобританию, Германию, Италию, Норвегию, Россию, Словению, Швейцарию, Швецию и США.

По словам организаторов, самые многочисленные команды у сборных России и Швейцарии. Европейскую страну представят 7 спортсменов, тогда как под флагом России будут выступать целых 9 участников.

Среди уже зарегистрированных спортсменов есть победители Кубов мира 2017 и 2018 — Мэриэль Томпсон, Арно Бовалента, Фанни Смит. Также зарегистрированы представители Южного Урала — Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Кирилл Гладков. Это не окончательный список участников южноуральского Кубка мира. Спортсмены продолжат проходить регистрацию до 12 февраля. Всего в Кубке участвуют порядка 100 спортсменов из 18 стран мира. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы этапа Кубка мира.

Спортсмены прибудут на Южный Урал уже 19 февраля. 22 февраля пройдут квалификационные заезды, а 23 и 24 числа — финалы двух этапов. Билеты на мероприятие доступны в продаже, их цена варьируется от 100 до 700 рублей и зависит от категории. В продаже также есть и VIP-категория, которая обойдется в 3500 тысячи рублей. Билеты на этапы Кубка мира можно приобрести в кассах «Солнечной долины» и на сайте kassir.ru.

На следующей неделе сайт «Первый областной» запускает розыгрыш билетов на Кубок мира по фристайлу. Счастливчик получит сразу два билета и сможет отправиться на соревнования с другом.

Организаторы отмечают, что добраться до курорта можно с помощью мультимодального маршрута «Снегирь».

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