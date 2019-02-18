/ Команда УрФО выиграла медальный зачет первых зимних игр «Дети Азии»

Спортсмены Урала особенно отличились в сноуборде, хоккее и горнолыжном спорте.

Уральский федеральный округ стал победителем командного зачета международных спортивных игр «Дети Азии». В активе уральской команды 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Отметим, что 7 из 10 наград высшей пробы принесли команде спортсмены Челябинской области.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта региона, особенно отличились южноуральцы в соревнованиях по сноуборду. Здесь, в первую очередь, стоит выделить Ярослава Степанко, завоевавшего целых 3 золотых медали.

Молодой спортсмен завоевал сразу три золотых медали — в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и командном слаломе. Также три медали на счету Марии Волгиной — 2 золотых и 1 серебряная. Наконец, еще одну золотую медаль в копилку Уральского федерального округа принесла Варвара Скочигорова в слоупстайле. Также на ее счету бронза в состязаниях «биг-эйр». В горных лыжах отличился Семен Челмакин, ставший победителем в слаломе среди юношей. Наконец, 7-ю золотую медаль принесли хоккеисты, основу сборной составили магнитогорские спортсмены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

На втором месте общего зачета с 9 золотыми медалями расположилась команда Москвы. Замкнула тройку призеров команда Сахалинской области, в активе которой 8 наград высшей пробы.

Отметим, что в первых в истории зимних спортивных играх «Дети Азии» были проведены соревнования по 8 видам спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина.