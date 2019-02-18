Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Команда УрФО выиграла медальный зачет первых зимних игр «Дети Азии»

Команда УрФО выиграла медальный зачет первых зимних игр «Дети Азии»

Спортсмены Урала особенно отличились в сноуборде, хоккее и горнолыжном спорте.
сегодня в 10:31
  |  Спорт

Уральский федеральный округ стал победителем командного зачета международных спортивных игр «Дети Азии». В активе уральской команды 10 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Отметим, что 7 из 10 наград высшей пробы принесли команде спортсмены Челябинской области.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта региона, особенно отличились южноуральцы в соревнованиях по сноуборду. Здесь, в первую очередь, стоит выделить Ярослава Степанко, завоевавшего целых 3 золотых медали.

Молодой спортсмен завоевал сразу три золотых медали — в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и командном слаломе. Также три медали на счету Марии Волгиной — 2 золотых и 1 серебряная. Наконец, еще одну золотую медаль в копилку Уральского федерального округа принесла Варвара Скочигорова в слоупстайле. Также на ее счету бронза в состязаниях «биг-эйр». В горных лыжах отличился Семен Челмакин, ставший победителем в слаломе среди юношей. Наконец, 7-ю золотую медаль принесли хоккеисты, основу сборной составили магнитогорские спортсмены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

На втором месте общего зачета с 9 золотыми медалями расположилась команда Москвы. Замкнула тройку призеров команда Сахалинской области, в активе которой 8 наград высшей пробы.

Отметим, что в первых в истории зимних спортивных играх «Дети Азии» были проведены соревнования по 8 видам спорта: фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина.

Спорт
Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020
15.02.2019
Министр спорта России высказался о возможном отстранении от участия в Олимпиаде-2020
Спорт
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
11.02.2019
Южноуральская спортсменка стала бронзовым призером на играх «Дети Азии»
Спорт
Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу
08.02.2019
Более пятидесяти спортсменов станут участниками Кубка мира по фристайлу
Спорт
Маленькая спортсменка из Челябинска поставила рекорд России по прыжкам в длину
07.02.2019
Маленькая спортсменка из Челябинска поставила рекорд России по прыжкам в длину
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
сегодня в 15:59
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
Общество
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
сегодня в 15:49
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
Общество
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
сегодня в 15:38
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
Происшествия
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
сегодня в 15:35
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
Спорт
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
сегодня в 15:16
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
Хоккей
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
сегодня в 14:13
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
Общество
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
сегодня в 14:01
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
Происшествия
Причиной смерти маленьких брата и сестры стала закрытая печная заслонка
сегодня в 13:33
Причиной смерти маленьких брата и сестры стала закрытая печная заслонка
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6