/ Борис Дубровский без очереди попал к врачу в обновленной поликлинике ЧОКБ

Губернатор побывал в медучреждении после реконструкции.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывал в поликлинике Челябинской областной клинической больницы. Учреждение открылось после реконструкции. На ремонт потрачено 160 миллионов рублей.

Во время своего визита Борис Дубровский в шутку попросил у ожидающих пациентов пройти к врачу без очереди. Там губернатору показали новый прибор для обследования голосовых связок. Глава региона пообещал записаться на прием.

Улучшение качества медицинского обслуживания — эта та задача, которую поставил Президент России Владимир Владимирович Путин, мы должны очень системно работать над ее выполнением. За несколько лет в Челябинской области введено в эксплуатацию или реконструировано сразу несколько знаковых для нашего региона объектов, поликлиника областной клинической больницы относится к их числу. Очень важно, чтобы медицинские услуги здесь оказывались на самом современном качественном уровне, а посетителям было удобно и комфортно. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас поликлиника может принимать в два раза больше пациентов. Здесь за один день к специалисту могут попасть до 1,1 тысячи человек. Достичь такого результата удалось за счет расширения площадей и увеличения количества врачей.