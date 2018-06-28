Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.14 +0.35 73.6 +0.19
Челябинск
сейчас
 
+23 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский возглавил топ южноуральской элиты

Борис Дубровский возглавил топ южноуральской элиты

Глава региона обошел депутатов и бизнесменов.
сегодня в 13:05
  |  Общество

Рейтинг известности представителей элиты Челябинской области составили специалисты челябинского филиала РАНХиГС. Лидирующие позиции занял глава региона Борис Дубровский. Авторы исследования называют его не только самым статусным, но и самым известным представителем региональной элиты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку известности представителями экспертного сообщества. В опросе приняли участие 48 региональных экспертов: политологов, аналитиков, журналистов, экономистов, а также представителей региональной и муниципальной власти и бизнес-структур. — пояснили в РАНХиГС.

На втором месте рейтинга расположился председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников. Замыкает тройку лидеров бизнесмен, совладелец «Урало-Сибирская металлургическая компания» и холдинга «Ариант» Александр Аристов.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев занял седьмое место. Он укрепил свои позиции, поднявшись вверх на одну строчку.

Общество
«Я встаю на их сторону». Губернатор поддержал противников уплотнительной застройки в «Парковом-2»
20.06.2018
«Я встаю на их сторону». Губернатор поддержал противников уплотнительной застройки в «Парковом-2»
Общество
Губернатор Челябинской области поздравил вице-президента «Трактора» с юбилеем
19.06.2018
Губернатор Челябинской области поздравил вице-президента «Трактора» с юбилеем
Спорт
Семь команд поборются за переходящий Кубок губернатора по водному поло
19.06.2018
Семь команд поборются за переходящий Кубок губернатора по водному поло
Общество
Талисман Кубка губернатора по водному поло примет участие в прямой трансляции на 1obl. tv
19.06.2018
Талисман Кубка губернатора по водному поло примет участие в прямой трансляции на 1obl. tv
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
сегодня в 15:17
Педагогическому университету возобновили аккредитацию
Общество
сегодня в 15:11
Маленькая девочка едва не выпала вслед за игрушками из окна 6 этажа в Копейске
Общество
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
сегодня в 15:00
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей
Общество
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
сегодня в 14:51
Грозы и штормовой ветер надвигаются на Челябинскую область
Спорт
Уральские автомобилисты покорят ямы и трамплины на кольцевой трассе в Челябинске
сегодня в 14:43
Уральские автомобилисты покорят ямы и трамплины на кольцевой трассе в Челябинске
Общество
Водители мусоровозов не вышли на работу в Златоусте
сегодня в 14:25
Водители мусоровозов не вышли на работу в Златоусте
Происшествия
Камеры записали смертельное столкновение «легковушки» и грузовика на М-5
  
сегодня в 14:07
Камеры записали смертельное столкновение «легковушки» и грузовика на М-5
Происшествия
Момент столкновения мотоциклиста с иномаркой попал на видео
  
сегодня в 13:40
Момент столкновения мотоциклиста с иномаркой попал на видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6