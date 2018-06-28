/ Борис Дубровский возглавил топ южноуральской элиты

Глава региона обошел депутатов и бизнесменов.

Рейтинг известности представителей элиты Челябинской области составили специалисты челябинского филиала РАНХиГС. Лидирующие позиции занял глава региона Борис Дубровский. Авторы исследования называют его не только самым статусным, но и самым известным представителем региональной элиты.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку известности представителями экспертного сообщества. В опросе приняли участие 48 региональных экспертов: политологов, аналитиков, журналистов, экономистов, а также представителей региональной и муниципальной власти и бизнес-структур. — пояснили в РАНХиГС.

На втором месте рейтинга расположился председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников. Замыкает тройку лидеров бизнесмен, совладелец «Урало-Сибирская металлургическая компания» и холдинга «Ариант» Александр Аристов.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев занял седьмое место. Он укрепил свои позиции, поднявшись вверх на одну строчку.