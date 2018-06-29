/ Исполняющее желания гигантское ухо рассмешило Бориса Дубровского в Аше

Губернатор оценил недавно созданную Аллею Мира.

Во время рабочего визита в Ашу губернатор Борис Дубровский посетил Аллею Мира, недавно появившуюся в городе по программе создания комфортной городской среды. Ощутимый вклад в ее появление внес Ашинский металлургический завод. Там высадили саженцы деревьев, возвели стелу-монумент в честь 70-летия победы в ВОВ, а еще установили ряд арт-объектов. Самой интересной Борису Дубровскому показалась скульптура огромного уха, к которой нужно прикладывать ладонь и загадывать желание.

Какая-то мощная рука. Надо две класть, а не одну. Наверное, ходят школьники, руку прикладывают, чтобы было 100 баллов на ЕГЭ. — пошутил губернатор Борис Дубровский.

В целом визитом в Ашу глава региона остался доволен. Он отметил, что во всех нововведениях ощущается любовь к городу.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется уже третий год. Непременным ее условием является сопричастность людей к выбору объектов благоустройства. В Аше к программе формирования комфортной городской среды подключилось градообразующее предприятие, которое за свой счет реализовало проект Аллеи Мира, чтобы можно было гордиться своим городом. Правительство области готово всячески такие инициативы поддерживать. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, также Борис Дубровский посетил светотехнический завод. Он нашел сразу два пути реализации продукции: освещение улиц и зданий перед саммитом ШОС, а также участие в строительстве Чуриловских теплиц в Усть-Катаве.