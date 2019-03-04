/ Борис Дубровский поздравил сотрудниц обувной фабрики с праздником

Во время визита глава региона оценил степень развития производства.

Губернатор Челябинской области в рамках рабочего визита посетил челябинскую обувную фабрику «Юничел». Там глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством фабрики, а также поздравил сотрудниц с наступающим Международным женским днем.

На фабрике Борис Дубровский смог увидеть, как производится обувь и оценить новое оборудование. Глава региона рассказал, что этот визит напомнил ему экскурсии в школьные годы на магнитогорскую фабрику. Также он оценил, как сильно удалось вырасти и измениться фабрике «Юничел».

«Юничел» развивался, увеличил объемы, в том числе и объемы присутствия, выбрал стратегию и занял свою нишу на рынке. Не смотря на жесточайшую конкуренцию, которая присутствует в этой отрасли легкой промышленности. На постоянной основе поступают инвестиции, которые формируют рыночную перспективу и реализуют стратегию, которую выбрал коллектив и руководитель компании. Фабрика занимает 10% на рынке России — это очень важно для Челябинской области. — подчеркнул Борис Дубровский.

К тому же, как отметил губернатор, для региона это еще и рабочие места для прекрасной половины человечества. Во время визита Борис Дубровский поздравил сотрудниц производства с грядущим праздником, а также оценил безопасность и комфортность рабочих мест.

Я специально принюхивался в помещениях, где работают с клеем — резких запахов не было. Это важно, чтобы рабочие места были комфортными и безопасными. — отметил глава региона.