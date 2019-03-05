/ Инвестиции в Южно-Уральскую железную дорогу увеличатся в полтора раза

Это обсудили глава региона Борис Дубровский и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. В рамках встречи Борис Дубровский показал функционеру какие изменения ждут Челябинск в связи с предстоящими саммитами ШОС и БРИКС. Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил Борис Дубровский, РЖД — надежный партнер региона.

Южноуральский филиал по-прежнему является крупным налогоплательщиком консолидированного бюджета области и крупным работодателем для региона. Многие годы наши предприятия поставляют продукцию для нужд «Российских железных дорог». В регионе постепенно растет объем грузов, перевозимых по железной дороге, и это в значительной мере связано с новыми объектами в горнодобывающей отрасли региона и стабильной динамикой роста объемов производства в этой и ряде других отраслей. — подчеркнул Борис Дубровский.

Борис Дубровский и Олег Белозеров также обсудили и новые проекты сотрудничества.

Сегодня у нас налажено конструктивное сотрудничество с областью практически по всем позициям: пригородным перевозкам, взаимодействию с грузоотправителями. Регион для нас крайне важен с точки зрения транзита. В этом году мы направим существенные средства на развитие проектов на территории области и снижать темп инвестиций не планируем. — сообщает Олег Белозеров.

ОАО «РЖД» в 2019 году увеличит объем инвестиций в развитие Южно-Уральской магистрали в полтора раза, по сравнению с 2018 годом. 9,8 миллиардов рублей будут направлены на воплощение проектов в Челябинской области. Эти средства позволят обновить железнодорожную инфраструктуру и тяговый подвижной состав. В локомотивном депо Челябинска появятся 11 грузовых магистральных тепловоза 2ТЭ25КМ и 4 маневровых тепловоза ТЭМ14.