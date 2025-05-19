Кубок Гагарина совершил турне по Челябинской области

Главный трофей КХЛ посетил знаковые места города и заехал в гости на озеро Тургояк

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги в дни проведения хоккейных матчей в Челябинске побывал в нескольких знаковых местах города, а еще совершил путешествие на озеро Тургояк. Любители хоккея сфотографировались на память с Кубком Гагарина вместе с маскотом КХЛ — снежным человеком по имени Крут, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Путешествие началось 17 мая на площади перед Челябинским театром драмы. Здесь Кубок Гагарина «позировал» на фоне одной из достопримечательностей города.

А еще в этот день трофей побывал в Историческом музее Южного Урала и у памятника добровольцам-танкистам на Кировке. Здесь несколько челябинцев воспользовались возможностью и сфотографировались с кубком.

Вчера, 18 мая, трофей побывал в одном из ТРК города. Сотни челябинцев воспользовались уникальной возможностью увидеть легендарный кубок лично и запечатлеть этот момент на память. А еще трофей совершил путешествие на озеро Тургояк. Здесь Крут сделал шикарные кадры на фоне красивейшей природы Южного Урала.

Сегодня, 19 мая, Кубок Гагарина посетит академию «Трактор», будет выставлен в фан-зоне в парке Гагарина, а затем переместится в арену «Трактор», где «посмотрит» четвертый матч серии финала. Напомним, что счет в серии между «Трактором» и «Локомотивом» 2-1 в пользу ярославского клуба.

Фото автора и Юрия Кузьмина (khl.ru).