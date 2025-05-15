Хоккейный клуб «Локомотив» выиграл у «Трактора» и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

Челябинская команда проиграла в Ярославле — 1:4

Хоккеисты челябинского «Трактора» проиграли «Локомотиву» во втором матче серии финала Кубка Гагарина. Сегодня, 15 мая, «черно-белые» уступили со счетом 1:4. Ярославцы провели очень хороший матч, в котором заслуженно победили. Счет в серии 1-1 и два следующих поединка противостояния состоятся в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче «Трактор» хоть и выиграл (2:1), но на тоненького. Позавчерашний поединок мог качнуться в любую сторону. И совершенно ясно было то, что легко челябинцам в сегодняшнем матче не будет. Лучшая команда «регулярки» должна была сделать выводы из поражения.

«Локомотив» начал встречу очень агрессивно, закинув по максимуму дровишки в топку паровоза. Хозяева льда включили высокие скорости и жесткий прессинг по всей площадке. Именно ярославцы создали первый по-настоящему опасный момент у ворот соперника. Егор Сурин делал хороший прострел на Мартина Герната — голкипер «черно-белых» был на месте.

Вообще, Зак Фукале в стартовой 20-минутке трудился в поте лица. Хоккеисты «Локомотива» здорово действовали в позиционном нападении, создавали трафик у ворот голкипера «черно-белых», много бросали из разных позиций. И все же ярославцы увлеклись атакой, совершив ошибку. Форвард «Трактора» Чарльз Робинсон убежал «1 в 0» и мастерски переиграл Даниила Исаева — 1:0!

Второй период хозяева льда начали так же агрессивно. В течение трех минут они организовали две хорошие контратаки «2 в 1». В первом случае пожадничал Егор Сурин, принявший решение бросать сам. Во втором спас команду Зак Фукале, вот только намертво зафиксировать шайбу не смог. Самым расторопным в сутолоке ворот оказался Александр Полунин — 1:1.

А затем случился эпизод, который наверняка еще долго будут обсуждать хоккейные болельщики и фанаты «Локомотива» и «Трактора». Максим Шалунов очень жестко встретил Чарльза Робинсона. Показалось, что с явным нарушением правил. Судьи посчитали иначе, но осадочек остался. Есть ощущение, что воспитанника «Трактора» в Челябинске ждет «теплый» прием. Канадец, кстати, в этом матче на льду больше так и не появился.

Игра смотрелась, держала в напряжении! Команды обменялись двумя супермоментами. Сначала после роскошной комбинации Василий Глотов попал в штангу, пару минут спустя Александр Радулов ответил броском в перекладину. «Локомотив» давил, держал под контролем шайбу.

Наши парни с трудом сдерживали этот натиск... Не сдюжили. Все тот же Радулов пошел на обострение — вылез на «пятак», где первым оказался его партнер по команде Георгий Иванов. 2:1 после второго периода.

Чуть лучше пошли дела у «Трактора» в третьей 20-минутке. Наконец, наши парни взяли под контроль шайбу, стали чаще гостить в зоне соперника. Но логично предположить, что это хозяева стали действовать по счету, стремясь сохранить преимущество.

Но даже при такой игре скорее хозяева могли забивать еще, чем «Трактор» сравнивать счет. Челябинским хоккеистам не хватало остроты впереди, не получались позиционные атаки. Развязка наступила за 5 минут до конца третьего периода. Хозяева вновь забили с «пятака», и снова на добивании. Челябинцы пошли ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока и пропустили еще. 1:4 — итоговый счет.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Второй матч.

15 мая. «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Чарльз Робинсон (Владимир Ткачев, Логан Дэй), 04:15 (4×5).

1:1 — Александр Полунин (Павел Красковский), 21:38 (5×5).

2:1 — Георгий Иванов (Александр Радулов, Андрей Сергеев), 35:11 (5×5).

3:1 — Максим Березкин (Георгий Иванов), 56:35 (5×5).

4:1 — Никита Кирьянов (Павел Красковский, Андрей Сергеев), 56:53 (5×6).

Счет в серии: 1-1.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Георгий Иванов («Локомотив»)

Один из самых активных игроков матча. Набрал 2 (1+1) очка, причем забросил шайбу, которая в итоге стала победной.

Александр Радулов («Локомотив»)

Подтвердил статус лидера команды, взяв игру на себя тогда, как это нужно было. Пошел на обострение, после чего ярославцы забросили вторую шайбу в ворота «черно-белых».

Зак Фукале («Трактор»)

Много выручал команду, в пропущенных шайбах не виноват. Совершил 44 сэйва! Показал, что команда может на него рассчитывать в следующих матчах.

Хоккеисты «Локомотива» выровняли положение, сравняв счет в серии. Причем, выиграли они сегодня по делу, заслуженно. Теперь команду переезжают в Челябинск — 17 и 19 мая «Трактор» примет соперников на своем льду.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).