Хоккеисты «Трактора» объяснили причину поражения во втором матче финала Кубка Гагарина

Игроки челябинского клуба считают, что виной всему их слабая игра на пятачке

Вчера, 15 мая, хоккейный клуб «Трактор» уступил со счетом 1:4 ярославскому «Локомотиву» во втором матче финала Кубка Гагарина. Хозяева льда выиграли матч потому, что хорошо сыграли на «пятачке», то есть вблизи ворот челябинского клуба. Такое мнение выразили хоккеисты «Трактора» в интервью пресс-службе челябинского клуба, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Локомотива» сделали правильные выводы из поражения в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Вчера, 15 мая, ярославский клуб сыграл значительно лучше. При этом три из четырех (последняя влетела в пустые ворота. — Прим. авт.) они забросили с «пятака», выиграв силовую борьбу вблизи ворот «Трактора». В общении с клубной пресс-службой хоккеисты челябинского клуба назвали это главной причиной поражения.

«Многие моменты у нас не получились. Хорошо начали — повели в счете, во втором периоде в паре моментов нас поджали, потом пропустили. Могли отыгрываться в третьем, но сегодня хуже выступили. „Пятак“ отдали, в этом главная проблема. Ну ничего, будем решать — и решим», — отметил Сергей Телегин.

Форвард «Трактора» Никита Коростелев полагает, что еще одной причиной поражения стало то, что челябинцы отдали инициативу, не смогли взять контроль шайбы.

«Не получилось забрать циклическую атаку. Наверное, это стало самым большим фактором. В целом сыграли по скорости хуже, чем в первом матче», — считает Никита Коростелев.

Одним из ключевых в матче стал эпизод во втором периоде, когда после жесткого столкновения с Максимом Шалуновым пострадал легионер «Трактора» Чарльз Робинсон. При этом судьи нарушения правил со стороны форварда «Локомотива» не увидели. Главный тренер челябинского клуба не стал акцентировать на этом внимание в общении с пресс-службой «Трактора».

«„Локомотив“ был сегодня лучшей командой на льду. Эпизод с Робинсоном. Судьи расценили, что в этом эпизоде не было удаления. Значит, удаления не было. Да, мы лишились боевой единицы, потеря любого игрока вредит команде. У нас распались звенья. Но „Локомотив“ на протяжении всего матча играл лучше. Он заслуженно победил», — так можно соединить воедино комментарий главного тренера «Трактора» Бенуа Гру в общении с пресс-службой клуба.

Напомним, что вчера хоккейный клуб «Трактор» проиграл во втором матче ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:4. Счет в серии стал 1-1. Следующие два матча команды проведут в Челябинске. Игры состоятся 17 и 19 мая в арене «Трактор».