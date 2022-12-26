Игорь Омелин из Аши выиграл два стартовых этапа Кубка России по фристайлу в ски-кроссе

Соревнования прошли с 19 по 26 декабря в Кемеровской области

Открыли новый соревновательный сезон сильнейшие фристайлисты страны в дисциплине ски-кросс. Уверенные победы на двух первых этапах Кубка России одержал южноуральский спортсмен Игорь Омелин. Один из лидеров сборной страны выиграл старты на соревнованиях, прошедших в ГЛЦ «Горная Саланга» в Кемеровской области, сообщает Федерация фристайла России.

Пропускал старт сезона сильнейший ски-кроссмен России, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Ридзик. В его отсутствие роль лидера взял на себя уроженец Аши Игорь Омелин. Он уверенно выступил на двух первых этапах Кубка России, одержав победы. Подопечный Вадима Короткова каждый раз показывал лучшие результаты в квалификации, доходил до финала и приходил к финишу первым. Позади него остались Андрей Герасимов (Санкт-Петербург), Богдан Тамбовцев (Красноярский край) и Никита Чупин (Санкт-Петербург) соответственно.

В аналогичных соревнованиях среди женщин не было равных Елизавете Понкратовой из Красноярского края. Серебро и бронзу завоевали Полина Рябова (Санкт-Петербург) и Дарья Мельчакова (Пермский край) соответственно.

Напомним, Игорь Омелин является победителем Всемирной универсиады, дважды принимал участие в Олимпийских играх, дважды становился призером этапов Кубка мира.