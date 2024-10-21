Кто остановит «Трактор»? Челябинский клуб одержал очередную победу, выиграв у «Сибири»

Подопечные Бенуа Гру выиграли 9 из 10 последних матчей в чемпионате КХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» одержал очередную победу в чемпионате КХЛ. Уже 9-ю по счету в 10 последних матчах. Сегодня, 21 октября, под гусеницы челябинского клуба попали игроки «Сибири», уступившие со счетом 4:5. «Трактор» продолжает уверенно удерживать лидерство в Восточной конференции. Подопечные Бенуа Гру показывают не только хорошие результаты, но и яркую игру, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинцы здорово провели первый период, они больше провели время в атаке, нанесли больше бросков в створ ворот соперника. Хотя и вынуждены были уже в дебюте оказаться в роли догоняющих. Это сибиряки мастерски реализовали большинство, подтвердив статус лучшей команды в этом компоненте игры. А точный бросок нанес Тейлор Бек.

В середине периода команды обменялись заброшенными шайбами. На точный выстрел Сергея Телегина ответил Валентин Пьянов. А в концовке уже «черно-белые» реализовали большинство в формате «4×3». Стивен Кэмпфер нанес точный кистевой бросок, в очередной раз здорово сыграл на «пятаке» Александр Кадейкин, перекрыв обзор полета шайбы голкиперу Денису Костину. 2:2 — результативный первый отрезок матча.

Второй период стал не таким щедрым на голы, но от этого не менее интересный. В его дебюте «черно-белые» впервые в матче вышли вперед. Большой умница Михаил Котляревский: не выключился из борьбы и умудрился выдать передачу на Владимира Жаркова. Тот убегал «1 в 0», выиграв дуэль у вратаря «Сибири» — 3:2.

У хозяев льда было несколько возможностей сравнять счет. Тем более, когда они вновь получили шанс реализовать «лишнего». Но «Трактор» выстоял, а затем организовал классную комбинацию, в которой изумительный пас на Максима Шабанова сделал Александр Кадейкин. Увы, замкнуть прострел лучшему бомбардиру «Трактора» не удалось, хотя момент у того был классный.

На 3-й минуте 3-го периода (вот как символично!) челябинцы забросили еще одну шайбу, увеличив преимущество. Им вновь удалось реализовать большинство, а исторический для себя гол забил капитан «Трактора» Владимир Ткачев. Он забросил 150-ю шайбу в КХЛ, оказавшись быстрее на добивании после броска Виталия Кравцова.

Ну, а многое в матче стало ясно после того, как «черно-белые» забросили еще одну шайбу. Причем, снова реализовали «лишнего». И вновь цели достиг бросок Стивена Кэмпфера в моменте, когда на «пятаке» закрывал обзор голкиперу Александр Кадейкин — 2:5. Впрочем, надо отдать должное сибирякам, с характером у них полный порядок. Они не опустили руки и в концовке забросили две шайбы. Сделал это вернувшийся на лед после травмы Тэйлор Бек. Канадский форвард хозяев оформил хет-трик!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 21 октября. «Сибирь» (Новосибирск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:2, 0:1, 2:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Тейлор Бек (Тревор Мерфи, Сергей Широков), 02:05 (5×4).

1:1 — Сергей Телегин (Максим Шабанов, Александр Кадейкин), 11:34 (4×4).

2:1 — Валентин Пьянов (Владислав Кара, Владимир Бутузов), 13:52 (5×5).

2:2 — Стивен Кэмпфер (Дилан Сикьюра), 19:03 (4×3).

2:3 — Владимир Жарков (Михаил Котляревский), 22:43 (5×5).

2:4 — Владимир Ткачев (Виталий Кравцов, Александр Кадейкин), 43:00 (5×4).

2:5 — Стивен Кэмпфер (Дилан Сикьюра), 49:39 (4×3).

3:5 — Тейлор Бек (Тревор Мерфи, Сергей Широков), 53:43 (4×3).

4:5 — Тейлор Бек (Владислав Кара, Владимир Бутузов), 58:55 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Тейлор Бек («Сибирь»)

Лидер сибирского клуба вернулся на лед после травмы и чуть ли не в одиночку сражался с «Трактором». Наградой за старания стали для канадца три заброшенные шайбы.

Александр Кадейкин («Трактор»)

Как же хорош центрфорвард челябинского клуба в последних матчах. Вновь был одним из самых заметных игроков «Трактора». У него два результативные передачи и классная игра на «пятаке» в эпизодах, когда Стивен Кэмпфер забрасывал две шайбы в большинстве.

Стивен Кэмпфер («Трактор»)

Две заброшенные шайбы легионера «черно-белых» говорят сами за себя. Точные броски американца в большинстве становятся его фирменным стилем в этом сезоне.

Следующий матч «Трактор» проведет также на выезде: уже послезавтра, 23 октября, «черно-белые» сыграют с омским «Авангардом». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Начало — в 18:30.