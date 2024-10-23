Хоккейный клуб «Трактор» удержал победный счет в матче с «Авангардом»

Челябинцы выиграли 10 из 11 последних игр в чемпионате КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» снова порадовали своей игрой, выиграв в гостях у омского «Авангарда» со счетом 4:3. Это уже 10-я победа челябинского клуба в 11 последних матчах чемпионата КХЛ! В составе «черно-белых» сегодня, 23 октября, лучшими были Семен Дер-Аргучинцев (1+1) и Александр Кадейкин (2+0). Подопечные Бенуа Гру еще больше упрочили лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Веселая игра началась с первых минут встречи. Началось все с того, как 33 секунды после стартового свистка «черно-белые» нарушили правила. Они выстояли в меньшинстве, и тут же организовали результативную контратаку. Вышедший со скамейки для штрафников Семен Дер-Аргучинцев отправился в прорыв, адресовал шайбу Александру Кадейкину, а тот мастерски переиграл голкипера хозяев — 1:0.

Ответ омичей не заставил себя ждать. Гол получился курьезным: прострел Павла Коледова обернулся тем, что шайба срикошетила от конька Стивена Кэмпфера и заползла в ворота Зака Фукале — 1:1.

Игра пошла на встречных курсах, шайба стремительно перемещалась по площадке. Причем, обе команды свои атаки стремились завершать бросками по воротам. Чуть активнее выглядели хозяева, у «ястребов» опасные броски наносили Александр Филатьев и Дамир Шарипзянов. «Черно-белые» ответили острыми выпадами, в которых на ударной позиции оказывались Максим Шабанов и Семен Дер-Аргучинцев.

Во втором периоде небольшое территориальное преимущество было за «черно-белыми». Наша команда вновь неплохо отработала в меньшинстве, не дав соперника и шанса на реализацию «лишнего». Зато здорово разыграли большинство. Григорий Дронов в нужный момент сделал передачу на Семена Дер-Аргучинцева, а тот в касание подловил голкипера, который не успел переместиться и закрыть угол ворот — 2:1.

Могли «черно-белые» и увеличивать отрыв в счете. Запомнился момент, когда им удалось классно разыграть комбинацию, после которой Андрей Светлаков не успел замкнуть хитроумный прострел партнера по команде. Но еще куда более хороший шанс забить гол был у Владимира Ткачева: шайба после его броска попала в штангу, прокатилась по ленточке, но в ворота заходить отказалась.

В третьем периоде «ястребы» пошли большими силами вперед. И с каждой минутой их атаки становились все острее и опаснее. Шикарный момент для того, чтобы сравнять счет упустил Линден Вей к экватору периода. Каким-то чудом шайба не попала в створ ворот «черно-белых». Только ценой нарушения правил Стивен Кэмпфер ликвидировал угрозу.

«Трактор» в пятый раз за матч выстоял в меньшинстве. А затем немного отодвинул игру от своих ворот. Владимир Ткачев заработал удаление и «черно-белые» почти тут же наказали соперников за грубость. Классную передачу сделал Дилан Сикьюра на Александра Кадейкина — тому оставалось лишь замкнуть прострел — 3:1!

Казалось бы, можно было ставить точку в матче, но сколько же событий вместил в себя третий раз. «Авангард» после пропущенной шайбы практически тут же снова свел преимущество в счете гостей к минимуму. После ошибки защитника «черно-белых» в отрыв убежал Алексей Макеев — 2:3. А тут еще некстати в следующем игровом эпизоде челябинцы нарушили правила.

У ворот «Трактора» было очень жарко, но наши парни снова выстояли. В концовке встречи, когда омичи пошли ва-банк, сняв вратаря на шестого полевого игрока, команды обменялись заброшенными шайбами. Владимир Ткачев забросил в пустые ворота, но и это было еще не все. За 40 секунд до финальной сирены Семен Чистяков забил гол, который, к счастью, стал последним в этом жарком и очень упорном поединке.

Хоккей. Чемпионат России. КХЛ. 23 октября. «Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Александр Кадейкин (Семен Дер-Аргучинцев), 02:45 (5×5).

1:1 — Павел Коледов (Рид Буше), 04:07 (5×5).

1:2 — Семен Дер-Аргучинцев (Григорий Дронов, Максим Шабанов), 29:16 (5×4).

1:3 — Александр Кадейкин (Дилан Сикьюра, Стивен Кэмпфер), 49:48 (5×4).

2:3 — Алексей Макеев, 50:43 (5×5).

2:4 — Владимир Ткачев, 58:05 (пв).

3:4 — Семен Чистяков (Дамир Шарипзянов, Линден Вей), 59:20 (6×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Семен Дер-Аргучинцев («Трактор»)

Форвард «черно-белых» провел, пожалуй, свой лучший матч в сезоне. Особенно ему удалась первая половина игры: забросил шайбу, помог это сделать партнеру по команде.

Александр Кадейкин («Трактор»)

Еще один классная игра в исполнении центрфорварда. Вновь выстрелил «дуплетом», забросив две шайбы в своем фирменном стиле.

Алексей Макеев («Авангард»)

Выделим миниатюрного игрока «ястребов»: был заряжен на ворота, активен в атаке. Забросил шайбу, которая могла стать спасительной для омичей.

В следующем матче «Трактор» сыграет в гостях 25 октября с тольяттинской «Ладой». Ждем очередной победы.