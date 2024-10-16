Дубль Виталия Кравцова помог «Трактору» выиграть у «Ак Барса» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб победил со счетом 3:1 и сохранил лидерство на «Востоке»

Хоккеисты челябинского «Трактора» одержали очередную победу в чемпионате КХЛ. Сегодня, 16 октября, «черно-белые» выиграли у казанского «Ак Барса» со счетом 3:1. Две заброшенные шайбы на счету Виталия Кравцова. Челябинский клуб сохранил за собой лидерство в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде у хоккеистов «Трактора» мало что получалось в атаке. Казанцы владели преимуществом, чаще угрожали воротам соперника. Голкиперу «черно-белых» Заку Фукале пришлось изрядно потрудиться, чтобы отражать атаки казанцев. 2:18 — такое соотношение по итогам первого периода было по броскам в створ ворот. Однако цели не достиг ни один из них.

Зато во втором периоде ситуация изменилась кардинальным образом. Теперь уже «Трактор» взял нити игры в свои руки. Челябинцы задавили соперника в его зоне. Это преимущество материализовалось в голы. Первый из них забил Бадди Робинсон, причем сделал это канадец по-бейсбольному: обработал шайбу в воздухе и вторым касанием отправил ее в сетку — 1:0.

Уже в следующей атаке едва не увеличил преимущество Максим Шабанов, опасно бросал с ползоны Григорий Дронов. В самой концовке периода Виталий Кравцов сделал счет 2:0. Он нанес классный кистевой бросок, с которым голкипер казанцев Тимур Билялов справиться не смог. Отметим и действия Дилана Сирьюры, который выиграл единоборство в чужой зоне и сделал передачу на партнера по команде.

В третьем периоде «Трактор» продолжил искать счастья в атаке. Хотя, возможно, мог откатиться назад и сосредоточиться на том, чтобы удержать победный счет. В равных составах забить не получилось, а вот в большинстве это сделал Виталий Кравцов. Форвард «Трактора» вновь классным кистевым броском заставил капитулировать голкипера казанцев — 3:0. В конце матча «Ак Барс» забил гол престижа, но на большее его не хватило.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 16 октября. «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Чарльз Робинсон (Михаил Котляревский, Илья Карпухин), 27:11 (5×5).

2:0 — Виталий Кравцов (Стивен Кэмпфер, Дилан Сикьюра), 37:58 (5×5).

3:0 — Виталий Кравцов (Стивен Кэмпфер), 46:37 (5×4).

3:1 — Кирилл Крутов (Илья Сафонов, Алексей Марченко), 51:30 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»)

Виталий Кравцов («Трактор»)

74-й номер снова в деле! Сегодня он — лучший игрок матча. Забросил две шайбы и решил исход матча. А голы как под копирку — после классных кистевых бросков.

Чарльз Робинсон («Трактор»)

Забил важнейшую шайбу, открыв счет в матче. И сделал это красиво, по-бейсбольному: принял снаряд, обработал и в касание, с лёта отправил ее в «паутинку» ворот соперника.

Зак Фукале («Трактор»)

Очередной шикарный матч голкипера «черно-белых». Здорово помог команде в первом периоде. Жаль, не получилось сделать «сухарь», но и без него Зак — большой молодец!

Челябинский «Трактор» сохранил лидерство в Восточной конференции. И теперь готовится к следующему матчу, который состоится уже послезавтра, 18 октября. Подопечным Бенуа Гру предстоит сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым».